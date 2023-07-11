Девушка служила в 218-м отдельном батальоне 125-й бригады ТРО ВСУ. Она погибла в зоне боевых действий, выполняя обязанность боевого медика батальона.

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Воевала с братом и отцом

О ее гибели, в частности, сообщил председатель ОО "Варта1" Игорь Зинкевич. Также на фейсбук-странице девушки ее близкие и родные оставили множество сообщений, полных скорби и сожаления.

Погибла в зоне боевых действий, исполняя обязанность боевого медика батальона. С началом полномасштабного вторжения ушла добровольцем на фронт вместе с отцом и родным братом. Вечная память защитнице и боевому медику,

– сообщил Игорь Зинкевич.

Брат защитницы Иван опубликовал ряд видео и фото сестры, на которых она улыбающаяся танцует, работает и проживает свои яркие дни, счет которых не должен был оборваться так скоро. В своем сообщении он попросил прощения у сестры за то, что не был хорошим братом, и за то, что так много чего не успел сказать.

Извини, что был не очень хорошим братом, извини, что часто творил разные плохие вещи, извини, что многое не сказал. Ты навсегда в моем сердце, моя любимая сестричка,

– написал брат Иван Депа.

Отдала жизнь за каждого из нас

Фото с улыбающейся Натальей также опубликовала ее лучшая подруга Оксана. Она поделилась воспоминаниями о погибшей и поблагодарила ее за все.

Моя красавица. Наталья, Рыженькая, Витаминка. Боевой медик 218 отдельного батальона 125 бригады ТРО ВСУ Наталья Депа. Погибла за нас, за то, чтобы мы жили в мире и покое, погибла, спасая других. Всегда улыбающаяся и веселая, храброе сердце, подруга, которая всегда готова прийти на помощь. Поддержка и гордость. Благодарю тебя за все. Я люблю тебя,

– написала девушка.

На странице героини оставили немало сообщений, в которых отмечают, что Украина потеряла лучшую из лучших дочерей:

Ты мой герой, ты мой воин, ты навеки в наших сердцах. Почивай с Богом!!!

Всегда веселая, положительная, и если требовалась помощь – ты всегда помогала. Вечная память.

Боль и чернота там, где всегда было солнечно и радостно.

Наташа, ты делала невероятное! Такая хрупкая и сильная одновременно! Спасибо за подвиг и все спасенные тобой жизни!

Девушка, которая улыбкой озаряла все вокруг. Девушка, которая перфектно делала все, за что бралась. Девушка, которой мы обязаны жизнью.

Также подруга павшей защитницы отметила, что все желающие финансово поддержать маму Натали могут присоединиться гривной. Для этого Оксана оставила номер карты мамы героини Татьяны 4149 4999 9012 1780.

Редакция 24 Канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей защитницы.