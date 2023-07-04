36-летний Владимир Ткаченко погиб на фронте Луганской области. О потере 3 июля сообщила Староушицкая территориальная община.

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Что известно о Владимире Ткаченко

Ткаченко Владимир Николаевич родился в 1986 году, жил в поселке Старая Ушица. Главный специалист общего отдела Староушицкого поселкового совета Игорь Вышемирский рассказал, что до полномасштабного вторжения России в Украину мужчина работал строителем, проводил ремонты, некоторое время работал на солнечной электростанции в Каменец-Подольском районе.

Война застала Владимира в Закарпатье, куда он уехал на работу. Там он и был мобилизован в армию. Говорят, был очень ответственным бойцом, выполнял поставленные задания, поддерживал собратьев, всегда готов был прийти им на помощь,

– рассказал Вышемирский.

В рядах ВСУ Владимир Ткаченко стал стрелком-снайпером четвертого десантно-штурмового отделения второго взвода седьмой роты 2-го десантно-штурмового батальона.

Снайпер погиб под Кременной

Владимир Ткаченко погиб 2 июля вблизи населенного пункта Кременная Северодонецкого района Луганской области из-за вражеских танковых обстрелов.

Это еще одна невосполнимая потеря для нас всех. Староушицкая община выражает искренние соболезнования родителям, родным, друзьям и собратьям погибшего защитника… Разделяем вместе с вами боль потери, скучаем вместе с вами. В почете преклоняем головы перед бессмертным подвигом нашего Героя!,

– сказали в общине.

В Старой Ушице у бойца остались две маленькие дочери и бывшая жена.