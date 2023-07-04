36-річний Володимир Ткаченко загинув на фронті в Луганській області. Про втрату 3 липня повідомила Староушицька територіальна громада.

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Що відомо про Володимира Ткаченка

Ткаченко Володимир Миколайович народився у 1986 році, жив у селищі Стара Ушиця. Головний спеціаіст загального відділу Староушицької селищної ради Ігор Вишемірський розповів, що до повномасштабного вторгнення Росії в Україні чоловік працював будівельником, проводив ремонти, якийсь час працював на сонячній електростанції у Кам'янець-Подільському районі.

Війна застала Володимира на Закарпатті, куди він поїхав на роботу. Там він і був мобілізований до війська. Кажуть, був дуже відповідальним бійцем, виконував поставлені завдання, підтримував побратимів, завжди готовий був прийти їм на допомогу,

– розповів Вишемірський.

У лавах ЗСУ Володимир Ткаченко став стрільцем-снайпером четвертого десантно-штурмового відділення другого взводу сьомої роти 2-го десантно-штурмового батальйону.

Снайпер загинув під Кремінною

Володимир Ткаченко загинув 2 липня поблизу населеного пункту Кремінна Сєвєродонецького району Луганської області через ворожий танковий обстріл.

Це ще одна непоправна втрата для нас усіх. Староушицька громада висловлює щирі співчуття батькам, рідним, друзям і побратимам загиблого захисника… Розділяємо разом із вами біль втрати, сумуємо разом з вами. У шані схиляємо голови перед безсмертним подвигом нашого Героя!,

– сказали в громаді.

У Старій Ушиці в бійця залишилися дві маленьких донечки та колишня дружина.