Аби закликати владу до реальних дій, у Києві на Майдані Незалежності 30 червня відбувся мітинг родин загиблих Героїв. Кореспондентка 24 Каналу Валентина Поліщук поспілкувалася з організаторами акції та сім'ями загиблих. Зокрема, до протесту доєдналася й сім'я азовця Віталія "Кроса" Красовського, який віддав своє життя, захищаючи Маріуполь.

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Герої мають бути поховані з почестями

Комунікаційниця організації "Серце назовні", яка влаштувала акцію, пояснила, що 30 червня на Майдані Незалежності зібралися батьки, дружини, діти, родичі, побратими та друзі загиблих Героїв. Їм вже більше ніж рік обіцяють створити військове кладовище, але й досі сім'ї в очікуванні. Першочергово, зверталися до КМДА, згодом почали писати листи й до Офісу Президента.

Родичам загиблих пропонували кілька місць у Києві, де можна створити Національне військове кладовище. Серед запропонованих були ВДНГ, Лиса гора й Биківня. Від першого варіанту відмовилися сім'ї загиблих, адже там часто організовують свята, а біля меморіалу пам'яті це недоречно. Згодом розглянули варіант з Лисою горою, але там виступили проти екоактивісти, які заявили, що там мешкає певний вид птахів, тому кладовище робити там не можна.

Як представники влади, так і сім'ї Героїв зупинилися на Биківні. Ще у березні 2023 року мли розглянути питання щодо створення там військового кладовища, проте цього не було зроблено.

Тому у матерів немає іншого шансу, як виходити на Майдан, підключати медіа і вимагати цього військового кладовища для своїх дітей. Вони вимагаються не тільки для своїх дітей, а й для інших дітей, героїв. Тому що сьогодні на всіх алеях Героїв вже немає місця, все в прапорах. І вони хочуть, щоб їхні діти були поховані з почестями, як Герої війни, як Герої "Азовсталі", але нічого для цього не робиться,

– наголосили в організації.

Учасники акції вимагають створення військового кладовища / Фото Валентина Поліщук

Створення кладовища на Биківні "відтягують"

Ділянку під Національне військове кладовище виділили на Биківні поблизу зі станцією метро "Лісова". Територія розташована у Деснянському районі на виїзді із Києва. Як стверджують активісти, ділянка є державною власністю, без юридичних і судових обтяжень. Окрім того, там не було інших поховань, а також зроблені всі необхідні експертизи. Проте кладовище там досі не створили.

Депутати Верховної Ради також 2 травня ухвалили законопроєкт №9240. Цей документ дозволяє прискорити процедури передачі земельних ділянок під Національне військове кладовище і суттєво скорочує час для їх передачі. Його ухвалили ще 2 травня 2023 року. Далі законопроєкт спрямували до Офісу Президента, де Володимир Зеленський мав його підписати. Проте досі цього не зроблено.

Окрім того, організація "Серце назовні" відправила 15 червня запит до ОПУ, проте й досі не отримала відповіді.

Сім'я азовця живе з його прахом у квартирі

Багато сімей кремують загиблих рідних, проте частина не може цього зробити і їм доводиться шукати місце на кладовищі самостійно. Мати та дружина загиблого захисника "Азовсталі" Віталія "Кроса" Красовського наголошують, що створення Національного військового кладовища змогло б вирішити цю проблему.

Мати загиблого Героя Людмила розповіла, що її син боронив країну з 2014 року. Віталій народився й виріс у Києві, проте під час Революції Гідності не міг сидіти, склавши руки. Він брав активну участь у подіях на Майдані, а у 2014 році прийняв рішення вступити до полку "Азов".

Вже у 2015 році "Крос" став повноцінним членом підрозділу, пройшов усі навчання й вирушив захищати Маріуполь. Повномасштабне вторгнення Герой також зустрів з побратимами на Донеччині. На жаль, "Крос" загинув 20 березня 2022 року під час оборони "Азовсталі".

Відтоді його прах стоїть у квартирі на тумбі біля ліжка, де живе його дружина Вікторія. Вона наголосила, що питання створення Національного військового кладовища стало нагальним ще у 2014 році, але досі цього не почали робити.

Сьогодні я разом з усіма борюся за право перепоховання наших Героїв. Якщо влада дає обіцянку, то вона повинна виконувати її. І так, ми будемо ходити кожного дня, раз на тиждень, скільки це буде потрібно до того моменту, поки нам не скажуть про поховання на військовому кладовищі. Вийшло якось достукатися, щоб нашу вимогу розглядали, але бачите скільки коренів притикання є в нашій владі. Я вважаю, що це має бути по-іншому,

– наголосила дружина Героя.