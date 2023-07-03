Чтобы призвать власть к реальным действиям, в Киеве на Майдане Независимости 30 июня прошел митинг семей погибших Героев. Корреспондентка 24 Канала Валентина Полищук пообщалась с организаторами акции и семьями погибших. В частности, к протесту присоединилась и семья азовца Виталия "Кросса" Красовского, отдавшего свою жизнь, защищая Мариуполь.

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Герои должны быть похоронены с почестями

Коммуникационница организации "Сердце наружу", которая устроила акцию, пояснила, что 30 июня на Майдане Независимости собрались родители, жены, дети, родственники, собратья и друзья погибших Героев. Им уже больше года обещают создать военное кладбище, но до сих пор семьи в ожидании. В первую очередь, обращались в КГГА, впоследствии начали писать письма и в Офис Президента.

Родственникам погибших предлагали несколько мест в Киеве, где можно создать Национальное военное кладбище. Среди предложенных были ВДНХ, Лысая гора и Быковня. От первого варианта отказались семьи погибших, ведь там часто устраивают праздники, а возле мемориала памяти это неуместно. Впоследствии рассмотрели вариант с Лысой горой, но там выступили против экоактивистов, заявивших, что там обитает определенный вид птиц, поэтому кладбище там делать нельзя.

Как представители власти, так и семьи Героев остановились на Быковне. Еще в марте 2023 года мы могли рассмотреть вопрос о создании там военного кладбища, однако этого не было сделано.

Поэтому у матерей нет иного шанса, как выходить на Майдан, подключать медиа и потребовать этого военного кладбища для своих детей. Они требуются не только для своих детей, но и других детей, героев. Потому что сегодня на всех аллеях Героев уже нет места, все в флагах. И они хотят, чтобы их дети были похоронены с почестями, как Герои войны, как Герои "Азовстали", но ничего для этого не делается,

– отметили в организации.

Участники акции требуют создания военного кладбища / Фото Валентина Полищук

Создание кладбища на Быковне "оттягивают"

Участок под Национальное военное кладбище выделили на Быковне вблизи станции метро "Лесная". Территория находится в Деснянском районе на выезде из Киева. Как утверждают активисты, участок является государственной собственностью без юридических и судебных обременений. Кроме того, там не было других захоронений, а также сделаны все необходимые экспертизы. Однако кладбище там до сих пор не было создано.

Депутаты Верховной Рады также 2 мая приняли законопроект №9240. Этот документ позволяет ускорить процедуру передачи земельных участков под Национальное военное кладбище и существенно сокращает время для их передачи. Он был принят еще 2 мая 2023 года. Далее законопроект направили в Офис Президента, где Владимир Зеленский должен был его подписать. Однако до сих пор этого не сделано.

Кроме того, организация "Сердце наружу" отправила 15 июня запрос в ОПУ, однако до сих пор не получила ответа.

Семья азовца живет с его прахом в квартире

Многие семьи кремируют погибших родных, однако часть не может этого сделать и им приходится искать место на кладбище самостоятельно. Мать и жена погибшего защитника "Азовстали" Виталия "Кросса" Красовского подчеркивают, что создание Национального военного кладбища смогло бы решить эту проблему.

Мать погибшего Героя Людмила рассказала, что ее сын защищал страну с 2014 года. Виталий родился и вырос в Киеве, однако во время Революции Достоинства не мог сидеть, сложа руки. Он активно участвовал в событиях на Майдане, а в 2014 году принял решение вступить в полк "Азов".

Уже в 2015 году "Кросс" стал полноценным членом подразделения, прошел все учения и отправился защищать Мариуполь. Полномасштабное вторжение Герой также встретил с собратьями в Донецкой области. К сожалению, "Кросс" погиб 20 марта 2022 во время обороны "Азовстали".

С тех пор его прах стоит в квартире на тумбе у кровати, где живет его супруга Виктория. Она подчеркнула, что вопрос создания Национального военного кладбища стал насущным еще в 2014 году, но до сих пор этого не начали делать.

Сегодня я вместе со всеми борюсь за право перезахоронения наших Героев. Если власть дает обещание, то она должна выполнять его. И да, мы будем ходить каждый день, раз в неделю, сколько это потребуется до того момента, пока нам не скажут о захоронениях на военном кладбище. Получилось как-то достучаться, чтобы наше требование рассматривали, но видите, сколько корней прикосновения есть в нашей власти. Я считаю, что это должно быть по-другому,

– подчеркнула жена Героя.