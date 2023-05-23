Пантеон будет местом почитания и вечной памяти величайших личностей, кровью, потом и собственными жизнями обретавших Независимость. Об этом Алина Михайлова рассказала в авторской колонке.
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Герои умирают дважды
Возле Пантеона каждый год в честь Дня Героев президенты будут публично преклонять колени перед павшими. Прогуливаясь по свободной столице, киевляне и гости столицы будут проходить по этому месту силы и духа. Михайлова объяснила, что здесь говорится об уважении и справедливости, которой никогда не будет достаточно.
Герои, к сожалению, умирают. Более того: они умирают дважды: один раз – физически, от меча, пули или артиллерийского обломка; второй – навсегда, когда в последний раз произносят их имя,
– подчеркнула девушка.
Она добавила, что украинские Герои заслуживают вечной жизни, чтобы их имена произносили в книгах, в фильмах, в школах, в местах памяти.
Что известно об Алине Михайловой
- Алина Михайлова – это парамедик, которая на военной службе еще с 2016 года. Кроме того, она депутат Киевсовета от "Голоса", поэтому объединяет военную службу и политику.
- На фронте она познакомилась со своим парнем Дмитрием "Да Винчи" Коцюбайло – первым добровольцем, получившим звание Героя Украины. Он погиб в бою 7 марта 2023 года.