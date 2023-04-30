В пятницу, 28 апреля, на сайте главы государства появился ответ на петицию любимой "Да Винчи". В тексте документа говорится, что "создание мемориального комплекса украинских героев – одна из важных общенациональных задач".

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Процесс запущен

В ответе отмечено, что над реализацией этого проекта уже работают соответствующие центральные и местные органы исполнительной власти под руководством Кабмина.

Скажем, уже сформирован Организационный комитет, который будет заниматься воплощением этой инициативы в жизнь, а также Минкульт совместно с Украинским институтом национальной памяти и другими органами исполнительной власти прорабатывает проект концепции мемориала.

Поднятый в петиции вопрос считаю актуальным в контексте сохранения исторической памяти нашего народа, консолидации и сплочения украинского общества вокруг идеи отстаивания государственного суверенитета и территориальной целостности Украины,

– ответил президент в документе.

Кроме того, он поручил послать петицию Премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой дать указание центральным органам исполнительной власти совместно с КМВА основательно проработать поднятый вопрос, обсудить его с общественностью и проинформировать о результатах этого президента.

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Детали петиции