Пантеон буде місцем вшанування і вічної пам'яті найвидатніших особистостей, що кров'ю, потом і власними життями здобували Незалежність. Про це Аліна Михайлова розповіла в авторській колонці.

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Герої вмирають двічі

Біля Пантеону кожного року в честь Дня Героїв президенти публічно схилятимуть коліна перед полеглими. Прогулюючись вільною столицею, кияни й гості столиці проходитимуть цим місцем сили й духу. Михайлова пояснила, що тут мовиться про повагу і справедливість, якої ніколи не буде достатньо.

Герої, на жаль, вмирають. Ба більше: вони вмирають двічі: один раз – фізично, від меча, кулі чи артилерійського уламка; другий – назавжди, коли востаннє промовляють їхнє ім'я,

– наголосила дівчина.

Вона додала, що українські Герої заслуговують на вічне життя, аби їхні імена промовляли в книжках, у фільмах, у школах, у місцях пам'яті.

Що відомо про Аліну Михайлову