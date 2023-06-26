Сам Павел Калениченко родом из Киева. На днях он погиб в Сумской области, где попал в засаду российской ДРГ, информирует 24 Канал.
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Что известно о погибшем воине
Павел Калениченко был участником Революции Достоинства. Он является одним из основателей общественной организации "Инициативная группа пострадавших/раненых на Майдане".
Мужчина помогал создавать центр для участников АТО и их семей "Бандеровский Схрон" на Ивано-Франковщине.
В 2014 году на Майдане Павел получил огнестрельное ранение. 2016 указом президента мужчину наградили орденом "За мужество" III степени.
Когда началось полномасштабное вторжение России, Павел отправился служить в Силы специальных операций ВСУ. Позже он воевал в разведывательном батальоне.
Кстати, летом 2022 года мужчина чудом выжил в Запорожской области, поскольку его автомобиль с боеприпасами наехал на противотанковую мину. Тогда Павел получил ранение ноги и глаза.
К сожалению, 23 июня в Сумской области Павел попал в засаду вражеской ДРГ и погиб.
Павел Калениченко погиб на Сумщине / фото из соцсетей
На Запорожье погиб боевой медик из Ровенской области
Напомним, что недавно на фронте погиб боевой медик ВСУ Андрей Филатов из Ровенской области. Ему навсегда осталось 36 лет.
В конце августа 2022 года мужчина пошел в ряды Вооруженных Сил Украины. Он служил боевым медиком, солдатом 1-й штурмовой роты воинской части А4640.
Андрей Филатов погиб во время выполнения боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области. Без отца остались две дочери, а без мужа – его беременная женщина.