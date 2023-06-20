Андрей Филатов погиб в Запорожской области. Это произошло возле села Новоданиловка Ореховского района.
Важно Цена наступления: в боях за Пятихатки погиб стрелок из Прикарпатья Михаил Романюк
Что известно о погибшем воине
Варашский городской голова Александр Мензул рассказал, что Андрей Филатов родился в городе Славутичи Киевской области. Позже мужчина проживал со своей семьей в селе Сопачев Варашского района Ровенской области.
В конце августа 2022 года мужчина пошел в ряды Вооруженных Сил Украины. Он служил боевым медиком, солдатом 1-й штурмовой роты воинской части А4640.
К сожалению, Андрей Филатов погиб во время выполнения боевого задания возле села Новоданиловка Ореховского района Запорожской области.
Теперь без отца остались две дочери, а без мужа – его беременная жена.
Отметим, что о дате и времени прощания с военным сообщат позже.
Андрей Филатов служил боевым медиком / фото Александр Мензул
Болезненные потери Украины на фронте
- Недавно во время освобождения села Пятихатки в Запорожской области погиб военный из Ивано-Франковской области – Михаил Романюк. Защитнику было 49 лет.
- В боях за независимость Украины погиб солдат ВСУ Сергей Сергеев из Одесской области. Он был стрелком-снайпером одного из механизированных батальонов.
- Также на войне погиб защитник из Ивано-Франковской области Михаил Балабан. За время службы в ВСУ он воевал в самых горячих точках фронта.
- Кроме этого, 14 июня стало известно о гибели защитника Украины Олега Садыка с позывным "Молотом". Жизнь воина оборвалась на Запорожье. 18 июня с ним простились в Киеве.