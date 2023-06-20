Андрій Філатов загинув у Запорізькій області. Це сталося поблизу села Новоданилівка Оріхівського району.

Важливо Ціна наступу: у боях за П'ятихатки загинув стрілець з Прикарпаття Михайло Романюк

Що відомо про загиблого воїна

Вараський міський голова Олександр Мензул розповів, що Андрій Філатов народився у місті Славутичі, що на Київщині. Згодом чоловік проживав зі своєю родиною у селі Сопачів Вараського району Рівненської області.

Наприкінці серпня 2022 року чоловік пішов до лав Збройних Сил України. Він служив бойовим медиком, солдатом 1-ї штурмової роти військової частини А4640.

На жаль, Андрій Філатов загинув під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області.

Тепер без батька залишилися дві доньки, а без чоловіка – його вагітна жінка.

Зазначимо, що про дату та час прощання з військовим повідомлять пізніше.


Андрій Філатов служив бойовим медиком / фото Олександр Мензул

Болючі втрати України на фронті

  • Нещодавно під час звільнення села П'ятихатки у Запорізькій області загинув військовий з Івано-Франківщини – Михайло Романюк. Захиснику було 49 років.
  • У боях за незалежність України загинув солдат ЗСУ Сергій Сергєєв з Одещини. Він був стрільцем-снайпером одного з механізованих батальйонів.
  • Також на війні загинув захисник з Івано-Франківщини Михайло Балабан. За час служби у ЗСУ він воював у найгарячіших точках фронту.
  • Окрім цього, 14 червня стало відомо про загибель захисника України Олега Садика з позивним "Молот". Життя воїна обірвалось на Запоріжжі. 18 червня з ним попрощались у Києві.