Останній бій захисника відбувся в районі Костянтинівки на Донеччині. Про втрату повідомив голова Кілійської об'єднаної тергромади В'ячеслав Чернявський.
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Навіки 44 роки
Сергій Валерійович Сергєєв народився 9 грудня 1978 року. Він проживав у місті Кілія Ізмаїльського району Одещини.
Де саме служив військовий та обставини його смерті не уточнюються.
Не може не боліти відкрита рана у всієї громади, бо гинуть кращі, молоді хлопці… Боляче говорити про це… Висловлюю щирі співчуття у безмежному горі рідним та близьким загиблого воїна. Шануємо пам'ять Героя, який ціною власного життя виборював майбутнє для нас,
– написав Чернявський.
Чиновник зазначив, що воїн віддав своє життя, не зрадивши ні себе, ні Батьківщину.
Втрати України: останні новини
- Раніше ми писали, що на війні загинув захисник з Івано-Франківщини Михайло Балабан. За час служби у ЗСУ він воював у найгарячіших точках фронту.
- А у боях на Запорізькому напрямку загинув захисник Андрій Шмєльов із Харківщини, йому було 35 років.