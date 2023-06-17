Захиснику було лише 29 років, він народився 8 жовтня 1993 року. Про втрату повідомила голова Ланчина Надія Данилюк, звідки родом боєць.

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Воїн з честю виконав обов'язок захисту своєї держави і до останнього дихання залишився вірним присязі, українському народу та державі.

Сьогодні наша уся громада у невимовній скорботі низько схиляє голови, вшановуючи полеглого Героя. Висловлюємо співчуття родині Михайла Балабана у цій непоправній втраті…Йому назавжди залишиться 29,

– йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.

Втрати України: останні новини