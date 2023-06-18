Олег боронив Україну ще з 2014 року. Тоді він зрозумів, що його доля бути захисником і приєднався до підрозділу "Азов", повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про життя Героя

Олег Садик народився у 1994 році в селі Леляки. Закінчив Семенівську школу, а після 9 класу навчався та жив у Києві, де ним опікувалася старша сестра Інна. Усе його свідоме життя пов'язане із військовою справою.

У Студениківській громаді розповіли, що з початку військових дій на Сході у 2014-му Олег пройшов через саме пекло, був у всіх найгарячіших точках, не зрадив присязі і собі самому.

Разом із побратимами пройшов увесь мужній і сповнений звитяги шлях справжнього воїна. Міцний, як кремінь, достойний і відданий, хоробрий і відчайдушний, немилосердний до ворогів. За міць і сміливість отримав псевдо "Молот",

– йдеться у повідомленні.

Зазначили, що разом із полком "Азов" з перших днів повномасштабного вторгнення Олег Садик захищав Маріуполь, де проживав із дружиною та 5-річним сином. Після повернення з полону у вересні 2022 року знову став у стрій поруч із побратимами.

Похорон Олега Садика / Фото Валентини Поліщук для 24 Каналу

На жаль, під час бою з окупантами на Запоріжжі Герой загинув. 18 червня з ним попрощались у Києві.

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