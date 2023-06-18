Олег защищал Украину с 2014 года. Тогда он понял, что его судьба будет защитником и присоединился к подразделению "Азов", сообщает 24 Канал.

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Что известно о жизни Героя

Олег Садык родился в 1994 году в селе Леляки. Окончил Семеновскую школу, а после 9 класса учился и жил в Киеве, где его опекала старшая сестра Инна. Вся его сознательная жизнь была связана с военным делом.

В Студениковской общине рассказали, что с начала военных действий на Востоке в 2014-м Олег прошел через сам ад, был во всех горячих точках, не предал присяге и себе самому.

Вместе с собратьями прошел весь мужественный и полный победы путь настоящего воина. Крепкий, как кремень, достойный и преданный, храбрый и отчаянный, нещадный к врагам. За мощь и смелость получил псевдо "Молот",

– говорится в сообщении.

Вместе с полком "Азов" с первых дней полномасштабного вторжения Олег Садык защищал Мариуполь, где проживал с женой и 5-летним сыном. После возвращения из плена в сентябре 2022 года снова вступил в строй рядом с собратьями.

Похороны Олега Садыка / Фото Валентины Полищук для 24 Канала

К сожалению, во время боя с оккупантами на Запорожье Герой погиб. 18 июня с ним простились в Киеве.

Собратья прощаются с Олегом Садиком: смотрите видео

24 Канал выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего Олега Садыка. Вечная память Герою!