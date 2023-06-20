Про втрату повідомили у міській раді. Михайло Романюк родом із села Долішнє Залуччя Коломийського району. Захиснику було 49 років.

Дивіться також Віддав життя за Україну: на Донеччині загинув стрілець-снайпер із Одещини

Воїну назавжди 49

У лавах ЗСУ служив стрільцем-помічником гранатометника.

Загинув Михайло Романюк 17 червня 2023 року під час бойових дій на Запорізькому напрямку.

У цю гірку мить поділяємо горе рідних та разом схиляємо голову в глибокій скорботі. Вічна пам'ять, шана і слава українському воїну, який захищав Батьківщину та кожного з нас!,

— йдеться у повідомленні.

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.

Додамо, що ЗСУ продовжують контрнаступати на Півдні. Відбувається він зі стрімкою динамікою, зважаючи на той опір, який чинять окупанти. Заступниця міністра оборони Ганна Маляр 19 червня офіційно підтвердила деокупацію населеного пункту П'ятихатки, що у Запорізькій області.