Сам Павло Каленіченко родом з Києва. Днями він загинув на Сумщині, де потрапив у засідку російської ДРГ, інформує 24 Канал.

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Що відомо про загиблого воїна

Павло Каленіченко був учасником Революції Гідності. Він є одним із засновників громадської організації "Ініціативна група постраждалих/поранених на Майдані".

Чоловік допомагав створювати центр для учасників АТО та їхніх сімей "Бандерівський Схрон", що на Івано-Франківщині.

У 2014 році на Майдані Павло отримав вогнепальне поранення. 2016 року указом президента чоловіка нагородили орденом "За мужність" III ступеня.

Коли розпочалось повномасштабне вторгнення Росії, Павло пішов служити у Сили спеціальних операцій ЗСУ. А згодом він воював у розвідувальному батальйоні.

До речі, влітку 2022 року чоловік дивом вижив у Запорізькій області, оскільки його авто з боєприпасами наїхало на протитанкову міну. Тоді Павло отримав поранення ноги та ока.

На жаль, 23 червня на Сумщині Павло потрапив у засідку ворожої ДРГ та загинув.

Павло Каленіченко загинув на Сумщині / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.

На Запоріжжі загинув бойовий медик з Рівненщини

Нагадаємо, що нещодавно на фронті загинув бойовий медик ЗСУ Андрій Філатов з Рівненщини. Йому назавжди залишилось 36 років.

Наприкінці серпня 2022 року чоловік пішов до лав Збройних Сил України. Він служив бойовим медиком, солдатом 1-ї штурмової роти військової частини А4640.

Андрій Філатов загинув під час виконання бойового завдання біля села Новоданилівка Оріхівського району Запорізької області. Без батька залишилися дві доньки, а без чоловіка – його вагітна жінка.