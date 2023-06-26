Про смерть Саманюка стало відомо 25 червня. Де саме загинув військовий – поки невідомо.

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Що відомо про загиблого Героя

Юрій Саманюк був воїном 93-ї окремої механізованої бригади. Він служив розвідником. Про смерть військового розповів ексрадник глави МВС Віктор Андрусів.

Загинув Юрій Саманюк. Мій друг. Багаторічний. Хочеться вам написати про цього воїна, але просто нема сил... Ти був воїном і пішов їм,

– написав він.

Відомо, що у Юрія залишилася дружина та діти.

Юрій Саманюк був розвідником / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.

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