Воїн загинув у Маріуполі 9 квітня 2022 року, а останніми його словами були "Слава Україні!" Ціною власного життя він прикрив відбхід своїх побратимів.

Зверніть увагу Під час штурму на Південному фронті загинув лідер ультрасу ФК Прикарпаття Святослав Кондрат

Ігоря Дашка поховали у Львові

Ігор Дашко зазнав важкого поранення у боях за Маріуполь. Однак попри це прикордонник прикрив собою побратимів, які відходили – він підірвав себе гранатою, щоб не потрапити у полон та не дозволити окупантам захопити радіостанцію.

Після повернення тіла та проведених необхідних експертиз, з воїном попрощалися у Львові. Попрощатися з побратимом прийшли представники Адміністрації Державної прикордонної служби України, колеги та персонал Західного регіонального управління, 1-го прикордонного загону та 23-го загону Морської охорони, містяни. Прощання відбулося у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, а поховали Ігоря Дашка на Марсовому полі.

Похорон Ігоря Дашка / Фото Держприкордонслужби

Що відомо про Ігоря Дашка

Ігор Дашко народився у місті Самбір на Львівщині і з 1999 року був у лавах Держприкордонслужби. За свій героїчний вчинок під час оборони Маріуполя указом президента відзначений найвищою державною нагородою – званням Героя України з врученням ордена "Золота Зірка" посмертно.

Також Ігорю дашку посмертно надали звання полковника.

На честь воїна названі вулиці у Львові, Хмельницькому та рідному місті Самбір.