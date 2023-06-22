Воин погиб в Мариуполе 9 апреля 2022, а последними его словами были "Слава Украине!" Ценой собственной жизни он прикрыл отход своих собратьев.

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Игоря Дашко похоронили во Львове

Игорь Дашко получил тяжелое ранение в боях за Мариуполь. Однако, несмотря на это, пограничник прикрыл собой отходивших побратимов – он взорвал себя гранатой, чтобы не попасть в плен и не позволить оккупантам захватить радиостанцию.

После возвращения тела и проведенных необходимых экспертиз с воином простились во Львове. Проститься с побратимом пришли представители Администрации Государственной пограничной службы Украины, коллеги и персонал Западного регионального управления, 1-го пограничного отряда и 23-го отряда Морской охраны, горожане. Прощание состоялось в Гарнизонном храме святых апостолов Петра и Павла, а похоронили Игоря Дашко на Марсовом поле.

Похороны Игоря Дашко / Фото Госпогранслужбы

Что известно об Игоре Дашке

Игорь Дашко родился в городе Самбор во Львовской области и с 1999 года был в рядах Госпогранслужбы. За свой героический поступок во время обороны Мариуполя указом президента удостоен высшей государственной награды – звания Героя Украины с вручением ордена "Золотая Звезда" посмертно.

Также Игорю крышу посмертно присвоили звание полковника.

В честь воина названы улицы во Львове, Хмельницком и родном городе Самбор.