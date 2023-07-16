Военный медик вспомнил одну из щемящих историй спасения военнослужащего. Раньше он был обычным семейным врачом, однако война внесла свои коррективы.

Смотрите также На войне погиб глава управления Нацполиции Черниговщины Алексей Дяговец

"Его сердце уже не билось"

Мужчина на кадрах – медик по передовой. Раньше он был семейным врачом и работал в общей практике в Красилове Хмельницкой области. С началом полномасштабного вторжения мужчина отправился на фронт, чтобы помогать раненым бойцам на передовой.

Медик вспомнил один из щемящих случаев спасения военнослужащего. Это произошло несколько недель назад. На передовой один из бойцов получил серьезные ранения головы, живота и ноги. Тогда для медика была задача – поскорее доставить раненого к врачам. По дороге мужчина давал ему все лекарства, которые у него были, чтобы остановить кровотечение и предотвратить рвоту.

Он умирал у меня на руках. Почему запомнилось? Я помню, что с Богом тогда пытался вступить в диалог. И я сказал: "Боже, у меня есть к тебе очень большая просьба. Если ты его осуществишь, то моя жизнь полностью изменится и станет лучше",

– вспоминает медик.

Ситуация в тот момент была критической, ведь враг цинично обстреливал дорогу эвакуации из минометов. Медик признается, что у него не хватало сил, чтобы донести раненого, а дорога еще была далека. По его словам, военнослужащий был в критическом состоянии, промелькнуло даже мнение, что он не доживет.

В этот критический момент медик снова обратился с диалогом к Богу, чтобы тот помог спасти раненого.

"Я тянул его из последних сил. Я на коленях умолял: "Ты только не умирай", колол его дальше (лекарством – 24 Канал). Привез без сознания и дыхания его на стабилизационный пункт. Но у нас замечательные врачи. Поздравительные функции погасли буквально за минуту до того, как я добрался до стабпункта. Его реанимировали. Он даже имел давление, хотя его сердце уже не билось. Это просто удивительно", – рассказал медик.

История спасения бойца: смотрите видео

Человека, который был на передовой, легко узнать, посмотрев ему в глаза. Эти глаза каждый день видели смерть. Такие глаза знают истинную цену жизни,

– говорится в сообщении Минобороны.

Украина теряет лучших на войне