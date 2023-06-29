Бійцю було всього 22 роки. У нього залишились дружина та маленький син.

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Що відомо про Артема Суховія

Артему було 22 роки, він є одним з тих на кого має рівнятися не тільки молодь. І не тільки молодь. Артем боровся з несправедливістю в судах по справі Сергієнка, незаконних забудов, з браконьєрами, розливайками, та наркоторгівлею в місті (Черкаси – 24 Канал),

– написав Павло Мосійчук.

У соціальних мережах друг Артема Ян Антонюк розповів, що захисник був бойовим медиком 3-тьої окремої штурмової бригади, яку сформували на базі підрозділу територіальної оборони "Азов".

"Сухий, був бойовим медиком в 3ОШБр і врятував не одне життя. За що нещодавно отримав нагороду. Ми не народжувались військовими, але ми маємо честь та характер. Такі люди приклад для нації", – зазначив Антонюк.

Він пояснив, що український боєць у свої 22 роки встиг захистити країну як з середини у протистояннях зі вже забороненою ОПЗЖ та "всякою с**лотою" так і на фронті при повномасштабній війні.

Ти назавжди для мене як на фото, усміхнений і завжди за двіж. Нас завжди покидають найкращі. Честь,

– написав друг бійця.

На війні загинув 22-річний Артем Суховій / Фото з фейсбуку Павла Мосейчука

У Героя залишилась дружина та маленький син. Друг бійця пообіцяв, що цей воїн не залишиться без підтримки та допомоги.

Водночас помічник мера Черкас опублікував реквізити картки дружини військового Марії, за якими можна допомогти родині – 5457082229234609.

Редакція 24 Каналу щиро співчуває родині загиблого Героя. Вічна слава та пам'ять захиснику.

Трагічні втрати на війні