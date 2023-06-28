Матвій Оверчук та Володимир Коваленко стали на захист країни у перші дні повномасштабного вторгнення. Їхні дружини Юлія та Анна поділилися своїми історіями та болем.

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У червні загинув Матвій Оверчук

У загиблого бійця Матвія Оверчука залишився маленький син Мирон, якому нещодавно виповнився рік. 24 лютого 2022 року молода сім'я проживала в Києві – чоловік евакуював свою сім'ю у безпечніше місце, а сам одразу пішов у військкомат.

Завжди скаржилася я... Він ніколи не скаржився. Ніколи не скаржився на те, що йому погану форму дали, що немає озброєння, погано харчують, що він не висипається, що він хворіє. Ніколи,

– розповіла Юлія.

Під час служби Матвію вдалося вирватися додому двічі, щоб побачити найрідніших. 22 червня 2022 року сім'я дізналась, що він загинув, зробивши свій перший та останній постріл із ПЗРК, яким підбив ворожий винищувач. Ракета із другого російського літака вдарила по позиції захисників. Це сталося у селі Біла Гора біля Лисичанська.

Матвій Оверчук став першою втратою зенітно-ракетного взводу мотопіхотного батальйону 10-ї бригади. 30 липня йому мало виповнитися 27 років.

У липні загинув Володимир Коваленко

Анна як ніхто розуміла молодшу сестру, адже теж чекала з війни свого чоловіка. У перші дні повномасштабної війни Володимир Коваленко приєднався до територіальної оборони, та згодом вирушив на Схід країни, був піхотинцем.

Анна розповіла, що перед смертю її чоловік наче відчував, що станеться щось. 7 червня він попрощався через сильні обстріли й довго не телефонував, тому що був поганий зв'язок. 1 липня він набрав на 30 секунд і нічого не було чути. Потім він не виходив на зв'язок, тож рідні почали бити на сполох й почали телефонували за всіма можливими контактами. Те, що Володимир загинув, навіть не припускали й думали, що він в полоні.

Бабці наснився сон, що Володимир обіймається з Матвієм і він виявився віщим. Днями до родини зателефонували побратими та повідомили про найгірше.

Ми ніколи не думали, що Вова чи Матвій не прийдуть... А після смерті Матвія, я вже думала, що такого більше статися точно не може. Не може бути, щоб двоє загинули протягом одного місяця,

– розповіла Анна.

Дівчина відмовлялася вірити в загибель коханого, тому що разом було багато планів, зокрема, хотіли добудувати будинок у Торчині. Пізніше дружина отримала офіційне повідомлення із військкомату. 19 липня її коханий 37-річний Володимир Коваленко загинув у бою.

Вранці авіація їх накривала, вони тікали. Нібито втекли. Сіли відпочити. Усі сіли, а він ліг. Йому уламок потрапив у сонну артерію. Він загинув одразу... Він навіть не зрозумів, що помер,

– сказала Анна.

Світла пам'ять загиблим воїнам. Слава Героям.