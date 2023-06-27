Дмитро Амброзяк – боєць-сапер 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади "Едельвейс". На жаль, він загинув на Запоріжжі.

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Що відомо про загиблого Героя

Дмитро Амброзяк народився 1988 року і проживав у селі Забережжя. Чоловік був досвідченим бійцем і завжди вдало виходив із практично безнадійних ситуацій на фронті.

З початку червня цього року військовий вважався зниклим безвісти. Однак днями стало відомо про його загибель. Дмитро помер від численних осколкових та кульових поранень 8 червня біля села Роботине Пологівського району Запорізької області.

Зустріч траурного кортежу з Дмитром Амброзяком запланували о 16:30 27 червня на Алеї героїв у центрі Богородчан.



Дмитро Амброзяк загинув на Запоріжжі / фото із соцмереж

Редакція 24 Каналу висловлює співчуття рідним та знайомим загиблого захисника.

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