Дмитрий Амброзяк – боец-сапер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". К сожалению, он погиб на Запорожье.

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Что известно о погибшем Герое

Дмитрий Амброзяк родился в 1988 году и проживал в селе Забережье. Мужчина был опытным бойцом и всегда удачно выходил из практически безнадежных ситуаций на фронте.

С начала июня этого года военный считался пропавшим без вести. Однако на днях стало известно о его гибели. Дмитрий скончался от многочисленных осколочных и шаровых ранений 8 июня возле села Роботино Пологовского района Запорожской области.

Встреча траурного кортежа с Дмитрием Амброзяком запланирована в 16:30 27 июня на Аллее героев в центре Богородчан.



Дмитрий Амброзяк погиб на Запорожье / фото из соцсетей

Редакция 24 Канала выражает соболезнования родным и знакомым погибшего защитника.

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