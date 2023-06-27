Дмитрий Амброзяк – боец-сапер 10-й отдельной горно-штурмовой бригады "Эдельвейс". К сожалению, он погиб на Запорожье.
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Что известно о погибшем Герое
Дмитрий Амброзяк родился в 1988 году и проживал в селе Забережье. Мужчина был опытным бойцом и всегда удачно выходил из практически безнадежных ситуаций на фронте.
С начала июня этого года военный считался пропавшим без вести. Однако на днях стало известно о его гибели. Дмитрий скончался от многочисленных осколочных и шаровых ранений 8 июня возле села Роботино Пологовского района Запорожской области.
Встреча траурного кортежа с Дмитрием Амброзяком запланирована в 16:30 27 июня на Аллее героев в центре Богородчан.
Дмитрий Амброзяк погиб на Запорожье / фото из соцсетей
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