Матвей Оверчук и Владимир Коваленко встали на защиту страны в первые дни полномасштабного вторжения. Их жены Юлия и Анна поделились своими историями и болью.

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В июне погиб Матвей Оверчук

У погибшего бойца Матвея Оверчука остался маленький сын Мирон, которому недавно исполнился год. 24 февраля 2022 года молодая семья проживала в Киеве – мужчина эвакуировал свою семью в более безопасное место, а сам сразу ушел в военкомат.

Я всегда жаловалась... Он никогда не жаловался. Никогда не жаловался, что ему плохую форму дали, что нет вооружения, плохо питают, что он не высыпается, что он болеет. Никогда,

– рассказала Юлия.

Во время службы Матвею удалось вырваться домой дважды, чтобы увидеть самых родных. 22 июня 2022 года семья узнала, что он погиб, произведя свой первый и последний выстрел из ПЗРК, которым подвел вражеский истребитель. Ракета со второго российского самолета ударила по позиции защитников. Это произошло в селе Белая Гора возле Лисичанска.

Матвей Оверчук стал первой потерей зенитно-ракетного взвода мотопехотного батальона 10-й бригады. 30 июля ему должно было исполниться 27 лет.

В июле погиб Владимир Коваленко

Анна как никто понимала младшую сестру, ведь тоже ждала с войны своего мужа. В первые дни полномасштабной войны Владимир Коваленко присоединился к территориальной обороне и вскоре отправился на Восток страны, был пехотинцем.

Анна рассказала, что перед смертью ее муж словно чувствовал, что произойдет что-нибудь. 7 июня он простился из-за сильных обстрелов и долго не звонил, потому что была плохая связь. 1 июля он набрал на 30 секунд и ничего не было слышно. Потом он не выходил на связь, поэтому родные стали бить тревогу и начали звонить по всем возможным контактам. То, что Владимир погиб, даже не предполагали и думали, что он в плену.

Бабке приснился сон, что Владимир обнимается с Матвеем и он оказался вещим. На днях в семью позвонили собратья и сообщили о самом плохом.

Мы никогда не думали, что Вова или Матвей не придут... А после смерти Матвея, я уже думала, что такого больше случиться точно не может. Не может быть, чтобы двое погибли в течение одного месяца,

– рассказала Анна.

Девушка отказывалась верить в гибель любимого, потому что вместе было много планов, в частности хотели достроить дом в Торчине. Позже жена получила официальное сообщение из военкомата. 19 июля ее любимый 37-летний Владимир Коваленко погиб в бою.

Утром авиация их накрывала, они убегали. Якобы скрылись. Сели отдохнуть. Все сели, а он лег. Ему обломок попал в сонную артерию. Он погиб сразу... Он даже не понял, что умер,

– сказала Анна.

Светлая память погибшим воинам. Слава Героям.