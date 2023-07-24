Ключинський загинув на війні 19 липня. Про загибель захисника повідомили представники Zhytomyr Lads.

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Довідка. В'ячеслав Ключинський – один із лідерів фанатського руху "Полісся", боєць однієї з бригад Нацгвардії, представник молодого колективу Zhytomyr Lads.

Що відомо про захисника

В'ячеслав брав активну участь у фанатському житті "Полісся" ще з 2016 року, майже з початку існування колективу. Він підтримував клуб всюди і завжди, де це було можливо.

У 2019 році Ключинський став до лав Національної гвардії України і залишався бійцем НГУ під час повномасштабного вторгнення Росії. Але це не завадило йому і далі підтримувати "Полісся", поєднуючи військову службу з фанатським життям.

19 липня В'ячеслав загинув під час виконання бойового завдання в одній із найгарячіших точок українського фронту – у Луганській області, де росіяни пішли у свій контрнаступ. Неможливо описати словами всі наявні емоції.

Все, що нам лишається, – це нести пам'ять крізь роки про нашого Брата та мстити кожній мер**ті за нього та всіх, хто вже назавжди лишиться на Трибуні Героїв,

– написали у Zhytomyr Lads.

У колективі про В'ячеслава згадують як про веселу та самовіддану людину. Вдома у нього залишились батьки та дружина.