Ключинский погиб на войне 19 июля. О гибели защитника сообщили представители Zhytomyr Lads.

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Справка. Вячеслав Ключинский – один из лидеров фанатского движения "Полесье", боец одной из бригад Нацгвардии, представитель молодого коллектива Zhytomyr Lads.

Что известно о защитнике

Вячеслав активно участвовал в фанатской жизни "Полесье" еще с 2016 года, почти с начала существования коллектива. Он поддерживал клуб повсюду и всегда, где это было возможно.

В 2019 году Ключинский стал в ряды Национальной гвардии Украины и оставался бойцом НГУ во время полномасштабного вторжения России. Но это не помешало ему и дальше поддерживать "Полесье", совмещая военную службу с фанатской жизнью.

19 июля Вячеслав погиб во время выполнения боевого задания в одной из самых горячих точек украинского фронта – в Луганской области, где россияне пошли в свое контрнаступление. Невозможно описать словами все имеющиеся эмоции.

Все, что нам остается, – это нести память сквозь годы о нашем Брате и мстить всякой мер**сти за него и всех, кто уже навсегда останется на Трибуне Героев,

– написали в Zhytomyr Lads.

В коллективе о Вячеславе упоминают как о веселом и самоотверженном человеке. Дома у него остались родители и жена.