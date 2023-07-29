Трагедія відбулась у ніч з 28 на 29 липня 2022 року, коли військові спали. Рік потому рідні та близькі зібрались у столиці, щоб вшанувати пам'ять загиблих Героїв. Що там відбувалось – читайте у тексті 24 Каналу.
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Як рідні вшановували пам'ять загиблих Героїв
Рідні та близькі загиблих в Оленівці Героїв принесли на Майдан Незалежності фотографії загиблих військових, запалили свічки скорботи та пам'яті.
Рідні принесли фото загиблих в Оленівці Героїв / Фото Валентини Поліщук
Також Майдан фактично встелили прапорами України та стягами Організації українських націоналістів (ОУН).
Люди принесли прапори в пам'ять про загиблих в Оленівці / Фото Валентини Поліщук
Люди принесли плакат з написом "Азов", адже переважно азовців цинічно запланувала вбити Росія.
Росія цілеспрямовано зібрала азовців в одному бараку / Фото Валентини Поліщук
У тому бараці був поранений та вижив боєць бригади "Азов" Кирило Масалітін з позивним "Масло". Він у коментарі 24 Каналу пригадував, що адміністрація колонії 27 липня оголосила списки тих, кого переведуть у новий барак у промзоні колонії.
У нас було дві думки: або, можливо, на якийсь обмін, або переведуть до інших колоній… Було незрозуміло – велика дуже "партія", 200 людей. Це не вселяло надії,
– пригадував боєць.
У ніч з 28 на 29 липня їх підірвали. Військовий запам'ятав декілька вибухів та роботу ворожих "Градів". Коли вийшов на вулицю, то все горіло, всі кричали, жах, що відбувалося.
Росія цілеспрямовано вбила у бараці азовців / Фото Валентини Поліщук
Так, за рік Офіс Генерального прокурора ідентифікував тіла 41 загиблого.
Росія вбила понад 50 українських Героїв у Оленівці / Фото Валентини Поліщук
Загалом призначено 57 експертиз. Згідно з даними Служби безпеки України, ідентифікували 52 з 59 тіл.
Кремль вбив українських Героїв / Фото Валентини Поліщук
Досі рідні захисників шукають способів розслідувати теракт росіян та притягнути винних до відповідальності. Адже Росія порушила міжнародні конвенції, зокрема, й про захист військовополонених
Рідні намагаються розповідати світу про теракт в Оленівці / Фото Валентини Поліщук
Для цього родичі вбитих і постраждалих полонених об'єдналися в організацію Olenivka Families Community. Вони роблять все, що можуть, щоб розповісти про злочин Росії міжнародній спільноті.
Це потрібно для того, щоб провести належне розслідування і притягнути до відповідальності винних в масовій страті українських військовополонених.
Рідні вшанували пам'ять загиблих в Оленівці / Фото Валентини Поліщук
Приносили свічки навіть діти / Фото Валентини Поліщук
Досі не вдалось ідентифікувати всіх загиблих / Фото Валентини Поліщук
Служба безпеки України повідомила, що ще триває процес ідентифікації 7 тіл українських військових. Керівник 3-го управління Головного слідчого управління СБУ Сергій Шевченко пояснював, що в межах розслідування призначено понад 200 різних експертиз, зокрема судово-медичних, біологічних, вибухотехнічних та інших.
Досі не встановлені імена всіх загиблих / Фото Валентини Поліщук
Напередодні роковин трагедії, 25 липня 2023 року, очільник Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія збрехала, звинувативши Україну в обстрілі Оленівської колонії з американських реактивних установок HIMARS. За його словами, обставини трагедії досі незрозумілі.
Варто зауважити, що місія ООН щодо теракту в Оленівці працювала впродовж 5 місяців. Далі її розпустили.
Уповноважений Верховної Ради із прав людини Дмитро Лубінець 28 липня 2023 року закликав Організацію Об'єднаних Націй відновити місію щодо розслідування теракту в Оленівці.
Ми продовжуємо наполягати, щоб місія по трагедії в Оленівці була відновлена – Організацією Об'єднаних Націй, і щоб обов'язково представники цієї місії прибули в Україну,
– заявив Лубінець.