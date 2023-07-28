28 липня 2022 року Росія здійснила свій черговий воєнний злочин – вбила полонених українських вояків, яких утримувала на території колишньої виправної колонії №120 в Оленівці, що на Донеччині. Окупанти намагалися видати масове вбивство українців за результат влучання снарядів ЗСУ, але їхню брехню було викрито. Нині ж слідство після проведення численних експертиз встановило, що росіяни розстріляли бранців з термобаричного гранатомета.

До теми Удар по Оленівці: експертиза встановила зброю, яку росіяни використали для теракту

Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповіді на офіційний запит журналістів Суспільного.

Супутниковий знімок колонії в Оленівці після вибуху / фото з твітеру Christopher Miller

Що таке термобаричний боєприпас?

Це боєприпаси, що заповнені високотемпературною вибуховою речовиною високого тиску. Інша назва – "вакуумні бомби". Її часто використовують журналісти, хоча правильно вживати саме термобарична зброя.

Довідково! Термобаричні снаряди створюють температуру в кілька тисяч градусів і випалюють весь кисень з навколишнього повітря (ніби всмоктуючи його), утворюючи вакуум, далі продукуючи потужний вибух і велику хвилю тиску (понад 10 атмосфер) , що може мати величезні руйнівні наслідки.





Вибух потужного термобаричного боєприпасу з відстані 2 кілометри / U.S. Navy

Снаряд можна запустити, як ракету або скинути з літака як бомбу, або з гранатомета. При попаданні в ціль перший заряд вибухової речовини розкриває контейнер і розпилює горючу суміш у вигляді хмари. Хмара може проникнути в будь-які прорізи будівель або оборонні споруди, які не закриті герметично.

Потім другий заряд підпалює хмару, внаслідок чого утворюється величезна вогняна куля, потужна вибухова хвиля та вакуум, що поглинає весь навколишній кисень.

Схоже, саме таку страшну кару окупанти вигадали для полонених захисників України. Тоді в Оленівці в полум'ї загинули понад 50 людей (можливо, 57 загиблих). Точна кількість загиблих невідома, як і кількість поранених. Росія досі не допускає на місце скоєння власного злочину міжнародних експертів.

З чого стріляють термобаричними бомбами

Термобаричними снарядами стріляють російські системи:

ТОС "Солнцепьок" і "Буратіно",

"Смерч" (працюють як РЗСО),

ПТРК "Хризантема" та інші.

Є на озброєнні росіян авіаційні бомби з термобаричним начинням. Найпотужніша з них –це ОДАП-500П, яку порівнюють навіть з ядерними бойовими зарядами. Також термобаричні боєприпаси використовують російські протитанкові ракетні комплекси "Корнет" та інші.



ОДАП-500П / фото росЗМІ

Ця технологія застосовується в ручних гранатометах (найвідоміший – ще радянський реактивний піхотний вогнемет РПВ "Шмель" (українською – "Джміль"). Росіяни активно використовували його в Афганістані – жаргонна назва "шайтан-труба", а потім в Чечні та по всій Росії під час кримінальних розборок це стало частиною тамтешнього фольклору і навіть проникла в літературу.



РПВ "Шмель" / фото росЗМІ

У нього вчора "стрєлка" була з чеченами. Якраз біля твого будинку, до речі. Він на двох машинах підкотив із бійцями, гідно все. Думав, як у людей буде. А ці гади за ніч окоп вирили на пагорбі навпроти. І, як він під'їхав, довбанули з двох вогнеметів "Шмель". А це річ страшна. Дає об'ємний вибух із температурою дві тисячі градусів. У Вовчика машина броньована була, тільки ж вона від нормальних людей броньована, а не від виродків,

– уривок з роману Пєлєвіна 1999-го року "Generation "П".

Згодом Росія активно використовувала термобаричні снаряди в Сирії.



Як працює термобарична бомба / інфографіка BBC Україна

РПВ-А "Шмель" – основні характеристики

розроблено – 1984 рік;

1984 рік; калібр – 93 міліметри;

93 міліметри; Ефективна дальність пострілу – 200 метрів (в ідеальних умовах);

200 метрів (в ідеальних умовах); Максимальна дальність польоту капсули – 1 000 метрів;

1 000 метрів; Маса вогнемета – 11 кілограмів;

11 кілограмів; Маса суміші в капсулі – 2,1 кілограма;

2,1 кілограма; Довжина вогнемета – 920 міліметрів;

920 міліметрів; Швидкість польоту боєприпасу – 125 метрів у секунду;

125 метрів у секунду; Час переводу з походного положення у бойове – 30 секунд.



Вогнемет РПВ-А "Шмель" під час випробування росіянами / фото росЗМІ

Площа ураження термобаричного боєприпасу ПРВ-А

на відкритій місцевості – 50 квадратних метрів;

у приміщеннях – до 80 квадратних метрів.

Ця зброя – ідеальна для атаки на ДОТи чи бункери, БТР з відкритими люками тощо. Закриті цілі уражаються через різкий перепад тиску без руйнування бронеперегородок, якщо вони не герметизовані.

Схоже, росіяни вирішили застосували "Шмеля" саме проти беззахисних українців. Фактично це була страта.

Росія продовжує вбивати

На жаль, теракт в Оленівці – не єдиний злочин росіян, здійснений за використання термобаричної зброї.

Для Росії використання такої зброї – давня традиція. Активісти організації Human Rights Watch неодноразово фіксували застосування термобаричних боєприпасів росіянами у Чечні проти власних громадян. Тоді це росіянам зійшло з рук і вони не були покарані.

Обстріл росіянами з ТОС-1А позицій ЗСУ

Зверніть увагу! Використання термобаричних зарядів у гранатометах чи гранатах не підпадає під Женевські конвенції. Проте, обстріли та бомбардування цивільних кварталів це вже відвертий воєнний злочин. І Росія робить це регулярно.



Попри те, що Росія є учасником Конвенції про конкретні види звичайних озброєнь (ККЗ (ССW – одна з Женевських конвенцій), що забороняє використання термобаричних боєприпасів, окупанти їх активно використовують з перших днів вторгнення. Зокрема, цією зброєю росіяни обстрілювали цивільні квартали Харкова. 28 лютого 2022 року Росія скидала термобаричні бомби на Охтирку, за кілька днів термобаричні бомби ворог скидав на Чернігів.

Вогнеметні системи з термобаричними снарядами росіяни активно застосовують постійно, проте, нині сили оборони України змусили ворога зменшити кількість таких обстрілів. Як так сталося – вогнеметні системи стали пріоритетними цілями для ЗСУ.

Нині офіційно підтверджено знищення мінімум 7 ТОС-1А "Солнцєпьок" – для Росії це велика втрата, адже дорогі машини є штучним товаром, втрату яких складно відновити в умовах санкцій.



Російські термобаричні ракетні установки ТОС-1А / фото росЗМІ

Трофейний ТОС-1А на службі ЗСУ повертає борги:

Відео знищення "Солнцепьоків" є в мережі і це завжди ефектно. А ще дозволяє російським екіпажам цих машин самим відчути, як працює термобарична зброя. Це дозволяє окупантам ефективно готуватися до кінця.