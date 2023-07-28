В Офісі генерального прокурора у відповіді на офіційний запит журналістів повідомили, що під час удару по Оленівці був використаний реактивний термобаричний гранатомет. Такий висновок отримало слідство після проведення комплексної експертизи зброї та слідів і обставин її використання.

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Слідчі допитали 13 повернутих військовополонених

В Офісі генпрокурора зазначили, що призначені 57 судово-медичних експертиз щодо встановлення причин смерті загиблих, з яких 16 наразі встановлюють.

Також допитали 13 повернутих військовополонених, які утримувалися в одному з приміщень виправної колонії, де стався вибух.

Слідчі Головного слідчого управління СБУ здійснили досудове розслідування, а прокурори Офісу генпрокурора – процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом загибелі та отримання поранень різного ступеня тяжкості внаслідок вибуху в період з 22:00 28 липня 2022 року до 01:00 29 липня 2022 року людьми, які утримувалися на території колишньої виправної колонії №120 в Оленівці Волноваського району Донецької області.

Попередньо справу кваліфікують за частиною 2 статті 438 Кримінального кодексу України.

Що відомо про теракт в Оленівці