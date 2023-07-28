Микита Шастун, звільнений з полону захисник "Азовсталі", перебував у бараці Оленівки під час теракту. Шастун під час брифінгу поділився болючими спогадами про теракт в Оленівці, пише 24 Канал.

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Ліжка стояли щільно, цех загородили колючим дротом

Звільнений з полону розповів, що спочатку росіяни його утримували у колонії номер 120 в Оленівці. Після цього він у вересні був перевезений до Таганрогу.

За словами Шастуна, через 2 місяці перебування в Оленівці окупанти принесли в барак з українськими полоненими списки з іменами військовополонених, які мають бути переміщені в інші місця.

Ми не розуміли, з якою метою, але сподівалися, що це буде обмін. Проте наші сподівання не справдилися,

– згадує азовець.

Росіяни перемістили українських полонених на промислову зону, зокрема у цех металообробки. "Там дуже щільно стояли 200 ліжок, проходи між ними були дуже вузькими", – каже Шастун.

Українські військові почали підозрювати щось погане після того, як цех почали огороджувати та рити біля нього окопи.

Ми стали підозрювати, що тут щось не так, бо цех стали огороджувати колючим дротом. За два дні нашвидкуруч були встановлені туалети та душ, а навколо цеху почали рити окоп. Ми зрозуміли, що ми тут не просто так і росіяни замислили щось погане. Так і вийшло,

– сказав військовий.

Першу ніч, за його словами, полонені переночували більш-менш спокійно. Фатальною стала друга ніч, коли Росія і здійснила теракт.

"О 23:20 почались вибухи. Так вийшло, що тієї ночі я приліг головою на протилежний бік ліжка через прожектор, який засліплював очі", – сказав Шастун.

Азовець розповів, що його голову та зрештою життя врятували металеві сходи, ставши певним щитом.

Близько 23:30 і 23:40 було поблизу було чути декілька вибухів, а потім удар прийшовся прямо по цеху, який був для нас бараком. Я дивом вцілів,

– каже Шастун.

Військовий зізнається, що досі не знає як, відбувся тільки контузією, дрібними осколками у ногах та опіками.

За його словами, після вибуху поруч був медик, в якого осколками посікло руки й він не міг надавати допомогу. Під його керівництвом Шастун робив перев'язки, допомагав чим міг пораненим.

Азовець розповів, що медики з військового госпіталю Маріуполя прийшли на допомогу тільки через годину після вибуху.

Це було пекло, ніч пекла. Поранених хлопців просто штабелями один на одного скидали в КамАЗи. Вантажити їх закінчили о 8 ранку. Ми розуміли, що багато з них живими до лікарні не довезуть,

– зазначив він.

Що відомо про теракт в Оленівці