Червоний Хрест не отримав доступ до людей, які перебували в Оленівці до 29 липня
Метою візитів, як заявили у Червоному Хресті, було забезпечення військовополонених питною водою, пише 24 канал. У МКЧХ наголосили, що в їхні обов'язки входить перевірка, чи дотримується кожна зі сторін конфлікту покладених на неї Женевськими конвенціями зобов'язань.
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Для цього і передбачено візити МКЧХ, які не можуть бути обмежені у часі без поважних причин. Наші спеціалісти здійснювали такі візити до різних місць утримання під вартою. Але в результаті відвідали сотні людей, у той час як хотіли б бачити тисячі військовополонених,
– йдеться у повідомленні.
При цьому в Червоному Хресті наголосили, що відповідальність за безпеку військовополонених покладено на ту сторону конфлікту, яка утримує людей. Тобто за безпеку військовополонених в Оленівці відповідала росія, а не Червоний Хрест.
Також у МКЧХ заявили, що не можуть публічно говорити про результати візитів до військовополонених. Там зазначили, що фіксують порушення міжнародного гуманітарного права, але вони обговорюються у конфіденційному діалозі.
Такий конфіденційний характер діалогу дає нам більше можливостей для візитів до військовополонених. Наша мета полягає у фіксуванні порушень міжнародного гуманітарного права не задля виявлення винних і їх покарання, а задля їх запобігання у майбутньому,
– сказали в Червоному Хресті.
Також Червоний Хрест повідомив, що досі не отримав доступ до людей, які перебували в Оленівці до 29 липня. У МКЧХ додали, що постійно ведуть переговори щодо цього.
Коли Червоний Хрест був в Оленівці
- Речник МКЧХ Олександр Власенко у серпні інформував, що співробітники Червоного Хреста двічі відвідували українських полонених в колонії в окупованій Оленівці. Це сталося через 2 – 3 дні після того, як туди перевели військовополонених.
- Власенко повідомляв, що візит Червоного Хреста був коротким та не відповідав чинним вимогам МКЧХ. Зокрема, мета візиту полягала в тому, щоб привезти полоненим питну воду.
- Водночас українці, які повернулися з полону, стверджують, що не бачили жодного представника міжнародних організацій, зокрема й Червоного Хреста. Про це говорив захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія".
- Захисникам "Азовсталі", які виходили із заводу у травні, обіцяли, що їх у полоні навідуватимуть міжнародні організації.
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