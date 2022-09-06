Червоний Хрест не отримав доступ до людей, які перебували в Оленівці до 29 липня

Метою візитів, як заявили у Червоному Хресті, було забезпечення військовополонених питною водою, пише 24 канал. У МКЧХ наголосили, що в їхні обов'язки входить перевірка, чи дотримується кожна зі сторін конфлікту покладених на неї Женевськими конвенціями зобов'язань.

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Для цього і передбачено візити МКЧХ, які не можуть бути обмежені у часі без поважних причин. Наші спеціалісти здійснювали такі візити до різних місць утримання під вартою. Але в результаті відвідали сотні людей, у той час як хотіли б бачити тисячі військовополонених,
– йдеться у повідомленні.

При цьому в Червоному Хресті наголосили, що відповідальність за безпеку військовополонених покладено на ту сторону конфлікту, яка утримує людей. Тобто за безпеку військовополонених в Оленівці відповідала росія, а не Червоний Хрест.

Також у МКЧХ заявили, що не можуть публічно говорити про результати візитів до військовополонених. Там зазначили, що фіксують порушення міжнародного гуманітарного права, але вони обговорюються у конфіденційному діалозі.

Такий конфіденційний характер діалогу дає нам більше можливостей для візитів до військовополонених. Наша мета полягає у фіксуванні порушень міжнародного гуманітарного права не задля виявлення винних і їх покарання, а задля їх запобігання у майбутньому,
– сказали в Червоному Хресті.

Також Червоний Хрест повідомив, що досі не отримав доступ до людей, які перебували в Оленівці до 29 липня. У МКЧХ додали, що постійно ведуть переговори щодо цього.

Коли Червоний Хрест був в Оленівці

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