Червоний Хрест не отримав доступ до людей, які перебували в Оленівці до 29 липня

Метою візитів, як заявили у Червоному Хресті, було забезпечення військовополонених питною водою, пише 24 канал. У МКЧХ наголосили, що в їхні обов'язки входить перевірка, чи дотримується кожна зі сторін конфлікту покладених на неї Женевськими конвенціями зобов'язань.

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Для цього і передбачено візити МКЧХ, які не можуть бути обмежені у часі без поважних причин. Наші спеціалісти здійснювали такі візити до різних місць утримання під вартою. Але в результаті відвідали сотні людей, у той час як хотіли б бачити тисячі військовополонених,

– йдеться у повідомленні.

При цьому в Червоному Хресті наголосили, що відповідальність за безпеку військовополонених покладено на ту сторону конфлікту, яка утримує людей. Тобто за безпеку військовополонених в Оленівці відповідала росія, а не Червоний Хрест.

Також у МКЧХ заявили, що не можуть публічно говорити про результати візитів до військовополонених. Там зазначили, що фіксують порушення міжнародного гуманітарного права, але вони обговорюються у конфіденційному діалозі.

Такий конфіденційний характер діалогу дає нам більше можливостей для візитів до військовополонених. Наша мета полягає у фіксуванні порушень міжнародного гуманітарного права не задля виявлення винних і їх покарання, а задля їх запобігання у майбутньому,

– сказали в Червоному Хресті.

Також Червоний Хрест повідомив, що досі не отримав доступ до людей, які перебували в Оленівці до 29 липня. У МКЧХ додали, що постійно ведуть переговори щодо цього.

Коли Червоний Хрест був в Оленівці

Речник МКЧХ Олександр Власенко у серпні інформував, що співробітники Червоного Хреста двічі відвідували українських полонених в колонії в окупованій Оленівці. Це сталося через 2 – 3 дні після того, як туди перевели військовополонених.

Власенко повідомляв, що візит Червоного Хреста був коротким та не відповідав чинним вимогам МКЧХ. Зокрема, мета візиту полягала в тому, щоб привезти полоненим питну воду.

Водночас українці, які повернулися з полону, стверджують, що не бачили жодного представника міжнародних організацій, зокрема й Червоного Хреста. Про це говорив захисник "Азовсталі" Владислав Жайворонок з позивним "Вікіпедія".

Захисникам "Азовсталі", які виходили із заводу у травні, обіцяли, що їх у полоні навідуватимуть міжнародні організації.

Довідка! 29 липня росія здійснили теракт в колонії в Оленівці, вбивши українських військовополонених з "Азовсталі". Унаслідок трагедії загинуло близько 40 людей та ще 130 отримали поранення. За даними ГУР МО, за теракт відповідальні найманці з ПВК "Вагнера".

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