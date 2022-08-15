Червоний Хрест відвідав полонених після того, як їх перевели в Оленівку

Про це розповів речник Міжнародного комітету Червоного Хреста Олександр Власенко. За його словами, Червоний Хрест відвідав полонених через 2 – 3 дні після того, як їх туди перевели.

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До деяких людей ми маємо доступ і мали доступ. В Оленівці ми справді були два рази. Після того, як туди було переміщено військовополонених, це було буквально через 2-3 дні після їхнього перевезення в Оленівку,

– сказав Власенко.

Повідомляється, що візит Червоного Хреста був коротким та не відповідав чинним вимогам МКЧХ. Мета візиту полягала в тому, щоб привезти полоненим питну воду.

"Він не був згідно з усіма нашими правилами, коли ми маємо можливість подивитися всі приміщення, якими користуються військовополонені, поговорити з ними без свідків. Мета цього візиту була просто привезти туди питну воду, щоб забезпечити найнеобхіднішим на перший час", – розповів речник Комітету.

У Червоному Хресті ведуть переговори, щоб побачити полонених в Оленівці

Як повідомив Власенко, Червоний Хрест має доступ до деяких військовополонених та намагається тримати на контролі ситуацію з полоненими в Оленівці.

У Червоному Хресті хочуть побачити полонених в Оленівці та ведуть щодо цього переговори. Водночас Власенко зазначив, що прагнення Червоного Хреста побачити полонених в Оленівці є "каменем спотикання".

Речник Комітету розподілив полонених, яких утримують в Оленівці, на три категорії:

поранені, які переміщені в медустанов;

люди, які не постраждали внаслідок теракту 29 липня;

тіла загиблих людей.

Власенко наголосив, що Червоний Хрест має фахівців судово-медичної експертизи, які могли б проаналізувати причини трагедії в Оленівці.