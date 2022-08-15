Красный Крест посетил пленных после того, как их перевели в Еленовку

Об этом рассказал представитель Международного комитета Красного Креста Александр Власенко. По его словам, Красный Крест посетил пленных через 2 – 3 дня после того, как их туда перевели.

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К некоторым людям мы имеем доступ и имели доступ. В Еленовке мы действительно были два раза. После того, как туда были перемещены военнопленные, это было буквально через 2 – 3 дня после их перевозки в Еленовке,

– сказал Власенко.