В Офисе генерального прокурора в ответе на официальный запрос журналистов сообщили, что при ударе по Еленовке был использован реактивный термобарический гранатомет. Такой вывод получило следствие после проведения комплексной экспертизы оружия и следов и обстоятельств его использования.
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Следователи допросили 13 возвращенных военнопленных
В Офисе генпрокурора отметили, что назначены 57 судебно-медицинских экспертиз по установлению причин смерти погибших, из которых 16 устанавливают.
Также допросили 13 возвращенных военнопленных, содержавшихся в одном из помещений исправительной колонии, где произошел взрыв.
Следователи Главного следственного управления СБУ осуществили досудебное расследование, а прокуроры Офиса генпрокурора – процессуальное руководство по уголовному производству по факту гибели и получения ранений различной степени тяжести в результате взрыва в период с 22:00 28 июля 2022 года до 01:00 29 июля содержавшихся на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке Волновахского района Донецкой области.
Предварительно дело квалифицируется по части 2 статьи 438 Уголовного кодекса Украины.
Что известно о теракте в Еленовке
- Год назад, в ночь с 28 на 29 июля 2022 года, россияне совершили теракт в Еленовке, жертвами которого стали около 40 украинских военнопленных
- Международное разведывательное сообщество InformNapalm информировало, что Россия могла совершить теракт в Еленовке термобарическим оружием.
- Принцип действия этого оружия состоит в том, что реактивный термобарический гранатомет создает массивный взрыв и создает большое давление и температуру.
- Версию о термобарическом оружии подтвердил и генпрокурор Андрей Костин. В августе 2022 года он информировал, что оккупанты, по предварительным выводам экспертов, применили во время теракта в Еленовке термобарическое оружие.
- Как рассказали в Офисе генпрокурора, россияне, скорее всего, применили огнемет "Джмиль", "Джмиль-М" или "Рысь".
- Отметим, что Россия всячески скрывает факт теракта в Еленовке и препятствует расследованию.