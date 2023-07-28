28 июля 2022 года Россия совершила свое очередное военное преступление – убила пленных украинских воинов, удерживаемых на территории бывшей исправительной колонии №120 в Еленовке, что в Донецкой области. Оккупанты пытались выдать массовое убийство украинцев за результат попадания снарядов ВСУ, но их ложь была разоблачена. В настоящее время следствие после проведения многочисленных экспертиз установило, что россияне расстреляли пленников из термобарического гранатомета.
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Об этом сообщили в Офисе генпрокурора в ответ на официальный запрос журналистов Суспильного.
Спутниковый снимок колонии в Еленовке после взрыва / фото с твиттера Christopher Miller
Что такое термобарический боеприпас?
Это боеприпасы, заполненные высокотемпературным взрывчатым веществом высокого давления. Другое название – "вакуумные бомбы". Его часто используют журналисты, хотя правильно употреблять именно термобарическое оружие.
- Снаряд можно запустить, как ракету или сбросить с самолета как бомбу, или из гранатомета. При попадании в цель первый заряд взрывчатого вещества вскрывает контейнер и распыляет горючую смесь в виде облака. Облако может проникнуть в любые прорези зданий или оборонительные сооружения, которые не закрыты герметично.
- Затем второй заряд поджигает облако, в результате чего образуется огромный огненный шар, мощная взрывная волна и вакуум, поглощающий весь окружающий кислород.
Похоже, именно такую страшную казнь оккупанты придумали для пленных защитников Украины. Тогда в Еленовке в пламени погибли более 50 человек (возможно, 57 погибших). Точное количество погибших неизвестно, как и количество раненых. Россия до сих пор не допускает к месту совершения собственного преступления международных экспертов.
Из чего стреляют термобарическими бомбами
Термобарическими снарядами стреляют русские системы:
- ТОС "Солнцепек" и "Буратино",
- "Смерч" (работают как РЗСО),
- ПТРК "Хризантема" и другие.
Есть на вооружении россиян авиационные бомбы с термобарическими начинками. Самая мощная из них – это ОДАП-500П, сравнимая даже с ядерными боевыми зарядами. Также термобарические боеприпасы используют российские противотанковые ракетные комплексы "Корнет" и другие.
ОДАП-500П / фото росСМИ
Эта технология применяется в ручных гранатометах (самый известный – еще советский реактивный пехотный огнемет РПО "Шмель". Россияне активно использовали его в Афганистане – жаргонное название "шайтан-труба", а затем в Чечне и по всей России во время криминальных разборок это стало частью тамошнего фольклора и даже проникло в литературу.
РПО "Шмель" / фото росСМИ
У него вчера "стрелка" была с чеченами. Как раз у твоего дома, кстати. Он на двух машинах подкатил с бойцами, достойно. Думал, как у людей будет. А эти годы за ночь окоп вырыли на холме напротив. И, как он подъехал, долбанули из двух огнеметов "Шмель". А это дело страшное. Дает объемный взрыв с температурой в две тысячи градусов. У Вовчика машина бронированная была, только она от нормальных людей бронированная, а не от уродов,
– отрывок из романа Пелевина 1999 года "Generation "П".
Впоследствии Россия активно использовала термобарические снаряды в Сирии.
Как работает термобарическая бомба / инфографика BBC Украина
РПО-А "Шмель" – основные характеристики
- Разработано – 1984 год;
- Калибр – 93 миллиметра;
- Эффективная дальность выстрела – 200 метров (в идеальных условиях);
- Максимальная дальность полета капсулы 1000 метров;
- Масса огнемета – 11 килограммов;
- Масса смеси в капсуле – 2,1 килограмма;
- Длина огнемета – 920 миллиметров;
- Скорость полета боеприпаса – 125 метров в секунду;
- Время перевода из походного положения в боевое 30 секунд.
Огнемет РПО-А "Шмель" во время испытания россиянами / фото росСМИ
Площадь поражения термобарического боеприпаса ПРВ-А
- на открытой местности – 50 квадратных метров;
- в помещениях – до 80 квадратных метров.
Это оружие – идеально для атаки на ДОТы или бункеры, БТР с открытыми люками и т.д. Закрытые цели поражаются из-за резкого перепада давления без разрушения бронеперегородок, если они не герметизированы.
Похоже, россияне решили применить "Шмеля" именно против беззащитных украинцев. Фактически это была казнь.
Россия продолжает убивать
К сожалению, теракт в Еленовке – не единственное преступление россиян, совершенное при использовании термобарического оружия.
Для России использование такого оружия – древняя традиция. Активисты организации Human Rights Watch неоднократно фиксировали применение термобарических боеприпасов россиянами в Чечне против своих граждан. Тогда это россиянам сошло с рук, и они не были наказаны.
Обстрел россиянами с ТОС-1А позиций ВСУ
Огнеметные системы с термобарическими снарядами россияне активно применяют постоянно, однако сейчас силы обороны Украины заставили врага уменьшить количество таких обстрелов. Как так получилось – огнеметные системы стали приоритетными целями для ВСУ.
В настоящее время официально подтверждено уничтожение минимум 7 ТОС-1А "Солнцепёк" – для России это большая потеря, ведь дорогие машины являются искусственным товаром, потерю которых сложно восстановить в условиях санкций.
Российские термобарические ракетные установки ТОС-1А / фото росСМИ
Трофейный ТОС-1А на службе ВСУ возвращает долги:
Видео уничтожения "Солнцепеков" есть в сети и это всегда эффектно. А еще позволяет русским экипажам этих машин самим почувствовать, как работает термобарическое оружие. Это позволяет оккупантам эффективно готовиться к концу.