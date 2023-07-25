Глава Управління ООН з прав людини Фолькер Тюрк заявив, що Росія збрехала, коли звинуватила Україну в обстрілі Оленівської колонії з американських реактивних установок HIMARS.

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Заява представника ООН

Фолькер зазначив, що Росія не надала гарантій безпечного доступу представників ООН до місця вибуху. Проте управління таки провело детальні бесіди з тими, хто вижив після теракту в Оленівці й змогло проаналізувати наявну інформацію.

Хоча точні обставини інциденту в ніч з 28 на 29 липня 2022 року залишаються незрозумілими, доступна інформація і наш аналіз дозволяють управлінню зробити висновок, що він не був спричинений ракетою HIMARS,

– мовиться в заяві.

Проте це ложка меду в бочці дьогтю. Адже в ООН додали, що вони, як і раніше, не можуть встановити ані конкретне джерело вибуху, ані точний напрямок, з якого міг бути зроблений постріл.

Зверніть увагу! Асоціація родин захисників "Азовсталі" просить кожного українця долучитися до акції "Промінь пам'яті". В день роковин теракту, 29 липня о 21:30, направте промінь світла в небо. Це може бути ліхтарик телефону або ж простий ліхтар. Все, що потрібно – ввімкнути його та направити в небо.

Місія ООН не ознайомилася з матеріалами України

Нагадаємо, що теракт в Оленівці стався у ніч на 29 липня 2022 року. Росіяни влаштували вибух у виправній колонії в Оленівці, де вони утримали українських військовополонених. За наявною інформацією, внаслідок підриву загинуло щонайменше 53 українських військових.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець розповів про роботу Місії ООН зі встановлення фактів про теракт. Він повідомив, що вона не погодилася знайомитися з матеріалами України щодо вибуху. Мовиться про експертний аналіз фото та відеоматеріалів, які викладали в мережу самі росіяни.

На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру,

– сказав він.

Лубінець неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії як онлайн, так і офлайн, щоб надати всі наявні докази, проте марно.

Сама місія ООН працювала впродовж 5 місяців, після чого її просто розпустили.