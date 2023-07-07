Проінформував про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. Про повернення тіл убитих в Оленівці захисників, він розповів під час Всеукраїнського правозахисного форуму, передає 24 Канал.
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Зараз проводять аналіз ДНК
Тіла загиблих в Оленівці вдалося повернути. Наразі проходить аналіз ДНК, рідні відповідними органами поінформовані,
– пояснив Лубінець.
За словами омбудсмена, він пропонував російській уповноваженій з прав людини Тетяні Москальовій після теракту в Оленівці допустити міжнародних експертів. Щоб вони провели огляд колонії.
Я пропонував Москальковій, щоб разом з ними на місце вибуху в Оленівській колонії прибули експерти з різних країн, частину яких мала запросити Росія, а частину – Україна. Вони беруть однаковий матеріал для експертизи: земля, якісь металеві речі, якісь частини цього приміщення. Потім ми прозоро показуємо, які експертизи хто напрацював,
– додав Лубінець.
Омбудсмен зазначив, що російська сторона спочатку на це погодилася. Після цього з'явилася інформація, що окупанти взялися терміново прибирати барак, в якому утримували наших захисників, і який росіяни підірвали. Там вони буцімто взялися щось впорядковувати та проводити так звані "ремонтні роботи".
"Я публічно сказав, що вони роблять все, щоб приховати сліди злочину. Нікого так і не допустили", – сказав омбудсмен.
Місію ООН не цікавили докази від України
Лубінець також розповів про роботу Місії ООН зі встановлення фактів про теракт. За його словами, вона так і не погодилася знайомитися з матеріалами щодо вибуху у колонії, наданими Україною.
Місію закрили, а я з ними навіть не зустрівся. На мій погляд, не зустрівся через їхнє небажання реально чимось займатися,
– підкреслив омбудсмен.
Причому він неодноразово намагався зустрітися з учасниками місії як онлайн, так і офлайн. Сама ж вона працювала впродовж 5 місяців. Ба більше, Лубінець був готовий їхати до Нью-Йорка, щоб надати матеріали від української сторони. Мовиться про експертний аналіз фото, відеоматеріалів, які викладали в мережу самі росіяни.
На наш погляд, на погляд експертів, не тільки українських, які брали в цьому участь, це був заряд, встановлений всередині цього бараку, який дає дуже високу температуру,
– додав він.
Дмитро Лубінець зазначив, що під час теракту в Оленівці загинули саме військовополонені. Їхній офіційний статус підтвердив Міжнародний комітет Червоного Хреста. Попри це, місію все одно чомусь закрили.
"Про це повідомив речник Гутерреша на пресконференції, і на пряме запитання журналістів: Ви ухвалили рішення закрити цю місію через те, що Росія не допустила представників місії до Оленівки? Відповідь була: "Ми це не коментуємо", – наголосив Лубінець.
Власне, сам Гутерреш заявив, що Місію розформували через те, що її експерти не можуть потрапити на місце моторошного теракту в Оленівці.