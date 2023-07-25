Глава Управления ООН по правам человека Фолькер Тюрк заявил, что Россия соврала, обвинив Украину в обстреле Оленовской колонии из американских реактивных установок HIMARS.

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Заявление представителя ООН

Фолькер отметил, что Россия не предоставила гарантии безопасного доступа представителей ООН к месту взрыва. Однако управление таки провело детальные беседы с выжившими после теракта в Оленовке и смогло проанализировать имеющуюся информацию.

Хотя точные обстоятельства инцидента в ночь с 28 на 29 июля 2022 года остаются непонятными, доступная информация и наш анализ позволяют управлению заключить, что он не был вызван ракетой HIMARS,

– говорится в заявлении.

Однако это ложка меда в бочке дегтя. Ведь в ООН добавили, что они по-прежнему не могут установить ни конкретный источник взрыва, ни точное направление, из которого мог быть произведен выстрел.

Обратите внимание! Ассоциация семей защитников "Азовстали" просит каждого украинца присоединиться к акции "Луч памяти". В день годовщины теракта, 29 июля в 21:30, направьте луч света в небо. Это может быть фонарик телефона или простой фонарь. Все, что нужно, – включить его и направить в небо.

Миссия ООН не ознакомилась с материалами Украины

Напомним, что теракт в Оленовке произошел в ночь на 29 июля 2022 года. Россияне устроили взрыв в исправительной колонии в Оленовке, где они удержали украинских военнопленных. По имеющейся информации, в результате подрыва погибли по меньшей мере 53 украинских военных.

Ранее омбудсман Дмитрий Лубинец рассказал о работе Миссии ООН по установлению фактов о теракте. Он сообщил, что она не согласилась знакомиться с материалами Украины по взрыву. Речь идет об экспертном анализе фото и видеоматериалов, которые выкладывали в сеть сами россияне.

На наш взгляд, по мнению экспертов, не только принимавших в этом участие украинских, это был заряд, установленный внутри этого барака, который дает очень высокую температуру,

– сказал он.

Лубинец неоднократно пытался встретиться с участниками миссии как онлайн, так и офлайн, чтобы предоставить все имеющиеся у него доказательства, однако бесполезно.

Сама миссия ООН работала в течение 5 месяцев, после чего ее просто распустили.