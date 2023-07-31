У мирному житті Юрій був юристом. А на війні командував стрілецьким взводом.
Важливо Віддав ЗСУ понад 30 років життя: на війні загинув підполковник Сергій Лущакевич з Ужгорода
Що відомо про загиблого воїна
Юрій після школи вступив до Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю юрист. Диплом магістра отримав у Острозькій академії.
Згодом він працював у Рівненському центрі з надання безоплатної правової допомоги. Зазначається, що Юрій завжди відгукувався на чуже горе, був чуйний і готовий допомогти.
16 березня чоловік отримав повістку і протягом двох місяців навчався в академії Сухопутних військ. Згодом його відправили на Донецький напрямок. Він був молодшим лейтенантом, командиром першого стрілецького взводу третьої стрілецької роти 418-го батальйону.
20 липня Юрій загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Нью-Йорк Бахмутського району Донецької області.
З Юрієм попрощалися на рівненському Майдані Незалежності. Поховали Героя на кладовищі Нове.
Із захисником попрощалися на Майдані Незалежності у Рівному / фото Рівненська міська рада
Болючі втрати України
- В Ужгороді 29 липня попрощалися із захисником України – підполковником Сергієм Лущакевичем. Він віддав ЗСУ понад 30 років свого життя.
- На фронті загинув захисник зі Львівщини Павло Зінов’єв. Його серце зупинилось на Харківщині. Захисник загинув у районі населеного пункту Чернещина Ізюмського району на Харківщині. Йому було лише 45 років.
- Також у боях за Україну загинув військовослужбовець Андрій Рольський. Він родом із Тернопільської області. Захисник загинув на фронті під Бахмутом. Через три місяці йому мало б виповнитися 22 роки.