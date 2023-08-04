Там зазначили, що ці тіла повернули з тимчасово окупованих територій. Згодом полеглих захисників мають передати їх рідним.

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Україна повернула додому загиблих військових

У міністерстві реінтеграції зазначили, що цього дня відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Це стало можливим за сприянням кількох українських організацій та відомств.

Зокрема, у поверненні бранців додому брали участь Мінреінтеграції, Уповноважений зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військове співробітництво ЗСУ та інші силові структури, відомства та міжнародні організації.

Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання,

– наголосили у міністерстві.

Наостанок там наголосили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.