Там зазначили, що ці тіла повернули з тимчасово окупованих територій. Згодом полеглих захисників мають передати їх рідним.
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Україна повернула додому загиблих військових
У міністерстві реінтеграції зазначили, що цього дня відбулася репатріація тіл загиблих українських військовослужбовців із тимчасово окупованих територій України. Це стало можливим за сприянням кількох українських організацій та відомств.
Зокрема, у поверненні бранців додому брали участь Мінреінтеграції, Уповноважений зі зниклих безвісти у співпраці з Об’єднаним центром при СБУ, Цивільно-військове співробітництво ЗСУ та інші силові структури, відомства та міжнародні організації.
Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання,
– наголосили у міністерстві.
Наостанок там наголосили, що передача тіл загиблих військових здійснюється відповідно до норм Женевських конвенцій.