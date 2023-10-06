Тела наших воинов вернули по результатам проведения репатриационных мероприятий. Российской стороне передали тела комбатантов.

Ранее Украина вернула домой более 50 погибших защитников

Что известно об обмене телами погибших

Сегодня по результатам проведения репатриационных мероприятий украинской стороне удалось вернуть на подконтрольную Правительству Украины территорию тела (останки) 64 погибших (умерших) защитников Украины,

– отметили в Координационном штабе.

Добавили, что согласно нормам Международного гуманитарного права, российской стороне передали тела (останки) комбатантов, погибших (умерших) в связи с вооруженной агрессией против Украины.

В Координационном штабе подчеркнули, что ВСУ обеспечат надлежащую и безопасную перевозку репатриированных тел (останков) погибших (умерших) защитников в определенные государственные специализированные учреждения. Их передадут правоохранителям и судебно-медицинским экспертам с целью организации и проведения процессуальных (следственных) действий и судебных экспертиз, необходимых для установления лиц погибших.

Вернули тела 64 защитника / Фото Координационного штаба

Важно! Украина продолжает активно принимать все возможные законные меры в рамках норм Международного Гуманитарного Права по установлению места пребывания наших защитников, пропавших без вести или попавших в плен, чтобы вернуть их домой.

Кратко о предыдущих обменах телами