️Украина продолжает возвращать тела погибших защитников из России. На этот раз удалось доставить домой тела 51 погибшего бойца.
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Украина продолжает поиски
️Передача тел состоялась благодаря совместной работе Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Управления гражданско-военного сотрудничества Генштаба ВСУ и Управления по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах МВД.
В общей сложности за два года работы удалось репатриировать тела 1 832 украинских защитников,
– говорится в сообщении.
Украина будет продолжать поиски и возвращать тела всех наших героев, отдавших свою жизнь в боях за независимость.
В частности, предварительный обмен прошел 4 августа. Тогда удалось вернуть тела павших защитников. Речь идет о 44 человеках, погибших на фронте, защищая Родину.
Возвращение погибших в Украину: последние новости
- В Минреинтеграции 14 июля сообщили, что им удалось вернуть тела 62 павших украинских бойцов. Из них 4 – умерли во вражеском плену. Это произошло в результате ранения, болезни и ненадлежащего медицинского ухода. Тела наших защитников после идентификации будут переданы их родным для достойного захоронения.
- За несколько дней до этого нашему государству удалось вернуть тела 19 украинцев, погибших в российском плену. Еще четыре тела должны прибыть скоро.
- Также Украине удалось вернуть тела защитников, погибших в Еленовке. Этот теракт произошел еще в 2022 году.