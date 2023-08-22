Об этом во время брифинга в Military Media Center сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Юрий Таранюк и представитель ГУР МО Андрей Юсов, информирует 24 Канал.

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Украина репатриировала из плена 5 тяжелораненых защитников

По словам представителя Координационного штаба Юрия Таранюка, до создания смешанных медицинских комиссий ответственность за определение диагнозов военнопленных, за их репатриацию при необходимости лежит на национальных медицинских комиссиях.

Украина полностью выполняла и выполняет свои обязательства. Так, например, 24 марта 2023 года мы в одностороннем порядке репатриировали 5 тяжелораненых пленных, подпадавших под диагнозы Женевских конвенций. В ответ Россия также передала на нашу сторону 5 пленных,

– сообщил Юрий Таранюк.

Вместе с тем он обратил внимание на отсутствие в России медицинских комиссий или ненадлежащее качество их работы.

Россия передала 12 тел защитников, считавшихся пленными

По его словам, по состоянию на сегодняшний день страна-агрессор передала нам уже 12 тел наших пленных, которые до этого были подтверждены Международным Комитетом Красного Креста как находящиеся в плену в России.

"При этом никаких сообщений со стороны России ни об ухудшении их здоровья, ни о тяжелом их состоянии не было. Что опять же подвергает сомнению качество работы или наличие у той стороны медицинской комиссии", — добавил Таранюк.

Украина инициировала создание смешанных медкомиссий

Работа таких комиссии предусматривается Женевской конвенцией об обращении с военнопленными. Это решение поможет производить обмен пленными с Россией. Об инициативе рассказал представитель Координационного штаба по обращению с военнопленными Андрей Юсов.

Он отметил, что это третий случай в истории, когда будет внедряться подобная инициатива. В Украине надеются, что смешанные медкомиссии помогут освобождать украинских пленных, а России — возвращать своих.

Справка. Согласно Женевской конвенции, смешанные медицинские комиссии должны состоять из трех членов: двое – граждане нейтральной страны,

а третий назначается государством, содержащим пленника. Кандидатуры нейтральных членов комиссии должны быть одобрены сторонами конфликта, сообщающими о своем согласии Международному комитету Красного Креста и государству-покровительнице. Желательно, чтобы один из нейтральных членов был хирургом, а другой – терапевтом.

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Больше о том, как будет работать комиссия

Смешанная комиссия должна осматривать военнопленных и предлагать репатриацию. Государство, которое удерживает пленника, обязано выполнить решение смешанных медицинских комиссий в течение 3 месяцев после заключения.

В Координационном штабе подчеркнули, что Украина до этого быстро возвращала тяжелораненых россиян. Всего в результате переговоров уже удалось вернуть около 2600 военных и гражданских из российского плена.

Но в дальнейшем возвращение раненых должно происходить не на условиях переговоров обменов, а с помощью смешанных медицинских комиссий,

– отметил Юрий Таранюк.

Сейчас с украинской стороны происходит укомплектование комиссий. Это первый опыт для Украины, по словам Таранюка, было много юридических вопросов.

Он уточнил, что в Украине будут созданы 2 комиссии по осмотру россиян, общим количеством 6 человек. Комиссия будет определять состояние и диагноз пленника, также может рекомендовать репатриировать пленника или отправить на лечение в нейтральную страну, если Россия будет согласна. Репатриация возможна только при согласии пленника.

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