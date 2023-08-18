Корреспондентка 24 Канала в Брюсселе София Назаренко пообщалась с тремя украинцами о том, как россияне обращаются с похищенными гражданскими заложниками, а также о попытках создать отдельный механизм для их освобождения. Также мы узнавали, с какими трудностями сталкивается государство и как действует Красный Крест.

Стоит прочесть Пытали психологически: мама двух воинов "Азова" пережила плен и гибель сына

Кто в Украине занимается вопросом освобождения гражданских заложников и почему это такой сложный процесс

С украинской стороны над вопросом возвращения гражданских заложников работает

Координационный штаб по обращению с военнопленными вместе с омбудсменом по правам человека Дмитрием Лубинцом.

В комментарии 24 Каналу глава пресс-службы Координационного штаба Петр Яценко отметил, что с начала полномасштабного вторжения на временно оккупированных территориях Россия не ограничена в возможности лишать свободы гражданских, хотя это противоречит всем нормам международного гуманитарного права.

Гражданские не могут быть пленными, гражданских нельзя содержать в тюрьмах. Но оккупационная власть и страна-агрессор часто пытаются обвинить гражданских в противодействии так называемой "СВО" и на основании этого их удерживают в неволе,

– объяснил Петр Яценко.

По словам спикера Координационного штаба, место нахождения гражданских заложников узнать очень тяжело. Кроме того, положение усугубляется тем, что украинская сторона не может обменивать этих людей на военнослужащих России.

"Таким образом мы создадим прецедент, что россияне смогут хватать любого гражданского, удерживать в заложниках и потребовать возвращения своих военнослужащих". Мы обмениваем только военнослужащих на военнослужащих, поскольку это прописано в Женевских конвенциях и международном праве", – подчеркивает Петр Яценко.

Обратите внимание! В Координационном штабе сообщили 24 Каналу, что у них есть данные обо всех гражданских, находящихся в российском плену Кроме того, информацию собирают и дальше, чтобы при любом случае иметь возможность их освободить.



За все время деятельности Координационного штаба, с марта 2022 года, удалось освободить 2 598 человек, среди которых 141 – гражданский.

Петр Яценко призвал украинцев, чьи близкие оказались в заложниках в России, обращаться к мировому сообществу, международным правозащитным организациям с требованиями экономического и политического давления на Россию.

Представитель штаба также подчеркнул, что следует проводить различные информационные кампании на Западе и освещать эту проблему, поскольку гражданские – беззащитны в российском плену.

Отметим, уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец и Офис омбудсмена, непосредственно координирующий вопросы гражданских заложников, на запрос 24 Канала так и не ответил.

Непубличные визиты и задержка в информировании родственников: чем занимается Красный Крест

Чтобы прояснить ситуацию, как Красный Крест проверяет состояние военнопленных и гражданских заложников, мы пообщались также и со спикером Международного комитета Красного Креста в Украине Александром Власенко.

По его словам, посещение военнопленных происходит непублично, чтобы получить более широкий доступ к тем, кого незаконно содержат. Нарушения, фиксируемые во время визитов, также не разглашаются.

Мы ведем диалог с администрацией заведения, в котором этих людей содержат. Если это не помогает, и мы видим, что до нашего следующего визита эти нарушения не устранены, мы приходим на более высокий уровень, как правило, это Министерство юстиции или любой орган, в ведомстве которого находится заведение содержания под стражей,

– объясняет Александр Власенко.

В то же время в комментарии 24 Каналу спикер Международного Комитета Красного Креста Мэтью Картер заявил, что доступ к военнопленным остается приоритетом для МККК. По состоянию на сегодняшний день, организация уже посетила более 1500 военнопленных с обеих сторон.

"Конкретное количество военнопленных и места интернирования, которые мы посетили, являются частью нашего конфиденциального двустороннего диалога со сторонами конфликта. Мы работаем над тем, чтобы влиять на стороны конфликта конфиденциально, чтобы конкретно улучшить условия содержания военнопленных и предложить определенное облегчение их близким, а не обсуждать детали нашей работы на публике", – объяснил Картер.

В Международном Комитете Красного Креста отмечают, что визиты проходят как в России, так и в Украине, однако не всегда согласно нормам международного гуманитарного права. Представитель делегации МККК заявил, что сейчас организация не имеет доступа ко всем военнопленным и ведет переговоры, чтобы получить доступ к людям по своим правилам.

Это значит, что во время визита мы можем говорить с людьми без представителя заведения, в котором их содержат, для того, чтобы это был искренний разговор. Кроме того, мы должны иметь доступ ко всем помещениям, которыми пользуются эти люди – туалет, душевые помещения, кухни, медицинский санитарный блок,

– объяснил Александр Власенко, отметив, что со стороны администрации не должно быть никаких ограничений.

По словам Мэтью Картера, в ходе таких визитов представители МККК должны не только проверить условия содержания и обращения с военнопленными, но и предоставить возможность военнопленным обмениваться короткими сообщениями со своими семьями.

Обратите внимание! Спикер делегации МККК в Украине говорит, что все люди, чье местонахождение неизвестно, считаются пропавшими без вести. Красный Крест создал в Женеве поисковое агентство, собирающее данные о пропавших людях.



Если люди хотят разыскать пропавших родственников, они должны заполнить электронную форму. После этого Красный Крест направляет запрос в национальное информационное бюро другой стороны.

"Если у них есть данные об этом человеке и сообщают нам, мы сразу сообщаем родственникам, которые у нас открыли дело, а также НИБ (национальное информационное бюро) другой стороны. Может так случиться, что уже сообщим не мы, а именно НИБ", – объяснил Власенко задержку информирования родственников

Спикер делегации заявил, что время передачи информации о заложнике родственникам зависит от того, как быстро организация сама получит эти данные. Сейчас нет ни одного документа, устанавливающего сроки предоставления ответа.

"Бывают случаи, что мы вообще не получаем ответ, поскольку нет данных об этом человеке. В таком случае нам нечего сообщить родственникам, даже если они его (заложника, – 24 Канал) видели в телеграм-канале", – пояснил Власенко.

Спикер Международного Комитета Красного Креста Мэтью Картер отмечает, что представители МККК поддерживают связь с людьми, чьи родственники находятся в плену.

Мы знаем, что еще много военнопленных и гражданских интернированных, которых еще не посетили представители МККК. Мы также знаем, что их семьи часто живут в муках, не имея никаких известий о своих близких. Мы регулярно общаемся с семьями военнопленных, которые ищут информацию о своих близких,

– говорит Мэтью Картер.

По словам представителя делегации МККК в Украине, если информация о человеке отсутствует в национальном информационном бюро, то во время визитов к военнопленным работники Красного Креста могут зафиксировать новых людей.

Что касается гражданских заложников, то доступ к таким людям очень ограничен.

"Там, где не распространяются нормы международного права, каждая сторона начинает нас блокировать, и говорить, что это внутренний случай. Здесь включается внутреннее право и мы сами, так сказать, занимаемся этим кейсом", – добавил Александр Власенко, отметив, что Красный Крест фиксирует таких заложников.

Чтобы привлечь внимание международного сообщества к этой трагедии, в Брюссель приезжали трое украинцев:

Василий Хилюк – отец Дмитрия Хилюка, украинского журналиста,

Юлия Хрипун – соучредитель общественной организации "Гражданские в плену" и дочь похищенного россиянами Сергея Хрипуна.

Своим опытом поделился также Николай Захожий – бывший гражданский заложник, находившийся в плену россиян почти год.

Мир должен найти рычаги влияния на Москву.

Вы приехали в Брюссель. Расскажите, какова цель вашего визита и планируете ли встречи на официальном уровне с европейскими политиками? Каков ваш главный месседж к ним?

Говорит Юлия Хрипун:

Мы приехали в Брюссель именно для того, чтобы донести до международного сообщества информацию о гражданских заложниках.

К сожалению, именно истории гражданских теряются среди тех ужасающих событий, которые сейчас происходят в Украине. Также гражданских заложников часто путают или объединяют с теми людьми, которые были депортированы с временно оккупированных территорий, но это совсем другая категория. Это и наша личная беда.

Именно это мы приехали донести, у нас будут встречи в Европарламенте, уже разговаривали с делегациями Эстонии, Польши.

Говорит Василий Хилюк: Будем обращаться к международному сообществу, чтобы не забывали, что это страшная проблема. Гражданские уже полтора года сидят в тюрьме и никто этим не занимается.

Николай Захожий: Может, чтобы они создали отдельную группу, которая бы занималась этим вопросом. Смысла от Красного Креста мало, его никуда не допускают.

По вашему мнению, достаточно ли международное сообщество уделяет внимания украинским заложникам, в том числе гражданским? Вы верите, что у них есть инструменты давления на Москву?

Николай Захожий: Я думаю у них рычагов точно больше, чем у украинской власти. Если мы достучаемся до них…

Юлия Хрипун: Нам главное донести то, что это массовая проблема – не 10, не 20 человек, это тысячи. У них есть возможность помочь Украине справиться с этой бедой. Нужно, чтобы они поняли и услышали нас, поэтому мы ездим, рассказываем лично свои истории, которые мы пережили и переживаем до сих пор. Какие-то механизмы, рычаги, я думаю, у них есть.

Основной наш месседж – это создание отдельной рабочей группы, усиление давления на Кремль, чтобы освободить гражданских заложников. Они наиболее незащищенные и то, что делает сейчас Россия, никак не подпадает под Женевские конвенции. Мы с таким не сталкивались, как и международное сообщество. Никто не думал, что это произойдет. Поэтому сейчас нужно как-то генерировать идеи, чтобы эти люди смогли выжить и вернуться.

Если мы не военнопленные и интернированные или как они нас называют, то под Женевскую конвенцию мы не подпадаем. Они (россияне – 24 канал) должны нас просто отпускать в отсутствие открытых дел. Судебные дела по гражданским не открываются, мы законы не нарушали, за что нас можно сажать в России, если мы находились на территории Украины во время похищения,

– справедливо возмущается Николай Захожий.

Василий Хилюк: Мы для того их просим, чтобы и нашим властям напоминали, что есть такая проблема. Наши тоже молчат, может и хотели бы освободить, но пока молчат…



Украинцы в Брюсселе рассказали свои истории о гражданских в плену россиян / фото предоставлено 24 Каналу

История Василия Хилюка, отца похищенного украинского журналиста

Справочно! Василий Хилюк – отец украинского журналиста "УНИАН" Дмитрия Хилюка, похищенного россиянами во время оккупации Киевской области. В начале полномасштабного вторжения Дмитрий находился вместе с родителями в селе Козаровичи.

2 марта 2022 года в наш дом попал снаряд. Моя жена, мать Дмитрия – больная, я отвез ее к соседям. Когда возвращался назад, нас окружили во дворе пятеро российских военных с автоматами, стреляли. Потом положили нас на землю, обыскали, потом связали руки, закрыли глаза и повели куда-то. Потом нас разделили, Дмитрия повели дальше, а я был закрыт в подвале. Я не знал, куда они отвели сына. В подвале нас держали десять дней, потом перевели,

– рассказывает Василий Хилюк.

Там я встретился с сыном. Через два дня меня отпустили, а Дмитрия забрали… Потом мы поняли, что его вывезли в Россию. Где точно находился наш сын, мы не знали и не знаем сейчас. По слухам, он в Новозыбкове Брянской области, но мы не уверены, там ли он сейчас.

В последний раз я видел сына, когда был в плену вместе с ним, 11 марта 2022 года. Тогда зачитали список, пять человек из села отпустили, а сына не отпускали. Я спросил их командира, кем он там был, почему сына не отпускают. Он так уклонился: "Да не переживайте, придет домой через несколько дней, потому что война скоро закончится".

Его вывели с завязанными руками и глазами. С нами всеми так было, пока не отпустили. И после этого мы ждали хоть какую-нибудь весточку через Красный Крест или через его работу. На работе сказали, что Россия подтвердила, но надо молчать, чтобы его освободить, не разглашать, потому что это нанесет только вред. Мы молчали больше полугода, к нам приезжали журналисты, но мы же не добивались так, как сейчас.

Международные журналисты слышали, что мой сын сидит в единичной камере, но непонятно почему. Остальные из села тоже сидят в этом городе. Знакомая говорила, что этих людей разместили в общей камере.



Василий Хилюк рассказал европейцам историю своего сына – журналиста / фото предоставлено 24 Каналу

А потом уже узнали информацию через Красный Крест. Нам позвонили только недавно. Они сказали, что уже давно хотели позвонить по телефону, но не знали номера. А раньше Красный Крест передавал, что его перевели во Владимирскую область. Россияне идентифицировали моего сына как военнопленного. Тот работник из КК, кто звонил мне, сказал, что лично моего сына не видел, однако видели его коллеги, постоянно находящиеся в Москве.

Мой сын просил передать: "Я в тюрьме, передайте через УНИАН, что я жив".

Одного знакомого через два месяца из плена освободили, хотя он был полицейским в отставке. Он тоже был в Новозыбкове. Говорил, что фамилию не слышал, но знает, что в тюрьме сидит журналист.

Что касается пыток, то знакомый говорил, что бьют по-черному, водят головой по земле, наказывают за все, не дают ни сидеть, ни лежать. Но это зависит от смен, поэтому бывают немного послабления.

"Пытали и били током": история Юлии Хрипун, отца которой похитили в Запорожской области

Справочно! Юлия Хрипун, сооснователь общественной организации "Гражданские в плену" и дочь похищенного россиянами гражданского Сергея Хрипуна. Мужчина уехал на рабочую смену еще до начала полномасштабной войны, откуда его впоследствии и похитили оккупанты.

Юлия Хрипун: Видела я отца еще до начала полномасштабной войны, но на связь в последний раз со мной он выходил 24 марта 2022 года. Это был последний наш телефонный разговор. 22 февраля 2022 года он уехал на работу.

Мой отец работал обычным телохранителем, который охранял пустые склады с зерном. Он был в гражданской одежде, без оружия. Тот город, где отец работал, в Запорожской области, был оккупирован почти сразу, потому он просто не смог уехать. Месяц он прожил с российскими военными, потому что на территории складов россияне устроили свой лагерь.

24 марта отец мне позвонил в последний раз в 7 утра и сказал: "Ура, дочка, они уехали". В селе люди начинали выходить из домов, никто не понимал, что происходит, зачем они уезжают. И мы начали искать возможность как уехать. На складе оставался мой отец и двое его коллег, они были без документов. Затем мой отец позвонил уже в 10:40 и сказал, что приехали два больших "КамАЗа", которые ездили по территории. Это были новые военные, как говорили сельские, возможно, с Донецкого направления. И после этого он на связь уже не вышел.

Два дня мы пытались позвонить, так часто бывало, что россияне глушили связь, а папа не мог разговаривать по телефону в их присутствии. Я всю ночь не спала, думала, что делать, возможно, чувствовала, что что-то произошло. Было такое, что папа мне писал сообщение пополнить счет, а я думала, что это российские военные забрали у него телефон.

Его мама, моя бабушка, позвонила по телефону начальнику, который тоже был на этом хозяйстве. Начальник сказал, что с 24 марта моего отца и коллег нет на складе. Они посмотрели на камеры наблюдения, было видно, что эти два КамАЗа подъехали, забрали их с завязанными глазами и мешками на голове.

После того их вывезли, из плена было единственное известие от него – это письмо, написанное в конце марта, а пришло оно в конце августа. Это была стандартная фраза, как писали все: "Меня кормят, есть медицина", хотя мы знаем, что это не так. В конце он дописал фразу: "Пожалуйста, мама, дождись меня, я обязательно вернусь".

Это единственная весточка, которая от него была, другие данные только от свидетелей, потому что ни власть, ни Красный Крест данных не предоставляют. Мы должны искать самостоятельно. Я находила свидетелей или они находили меня, потому что папа просил их со мной связаться. Один свидетель вообще меня нашел через мою работу, написал мне на работу письмо, и потом мне это письмо передали и мы созвонились.

Я знаю, что моего папу пытали, били током. Я знаю, что они ползали на локтях, что папа сорвал голос, ему переломали ребра, перебили ноги. Но в сведениях написано, что состояние здоровья удовлетворительное, потому что так написала Россия.

Эти данные у меня есть только на начало сентября, с тех пор информации вообще нет, нет свидетелей. Единственное, что мой папа официально подтвержден Красным Крестом и Россией, что он официально в плену, находится в колонии. Конечно, россияне предоставили ему статус военнопленного, хотя он не успел даже вступить в ряды ВСУ или ТрО, потому что оказался на оккупированной территории. Лишь когда-то давно служил в армии.



Истории об украинских гражданских в плену услышали в ЕС / фото предоставлено 24 Каналу

Пытались ли международные организации помочь вам? Может быть, Красный Крест?

Юлия Хрипун: Женева со мной связывалась дважды, я подавала очень много запросов. Это были странные разговоры по телефону, потому что когда прошло два месяца, они мне позвонили по телефону и сообщили, что мой отец в плену.

Хотя до этого я им послала три письма со всей информацией, которую смогла собрать. Последний звонок от Женевы был месяца два назад, они снова сообщили, что мой отец в плену. Это очень смешно, потому что прошло почти полтора года, как он в плену. Мне сказали, что его видели. В тот момент его перевезли в оккупированный Симферополь. До этого мы были на встрече с президентом Красного Креста и на встрече ее коллеги сообщали, что им удалось в Крыму посетить некоторые СИЗО.

Я знаю, что Красный крест должен был передавать какие-то медикаменты, вещи. Я спросила во время звонка, передавали ли что-нибудь моему отцу? Они сказали, что такой информации у них нет. Я спрашивала, перевозили ли его еще куда-то, ответили – не знают. Спрашивала, писал ли он, хотел ли передать, или сказали, что свяжутся со мной? Красному Кресту удалось увидеть отца в конце лета прошлого года, а позвонили по телефону мне два месяца назад. Я поинтересовалась, почему через такой большой срок они звонят по телефону, мне сказали, что у них работает малое количество кадров.

"В камере нужно стоять целый день": история Николая Захожего, находившегося в российском плену

Николай Захожий, бывший гражданский заложник, захваченный в марте 2022 года на пути домой, поделился своим опытом удержания в плену в колонии в России.

Николай Захожий: Меня арестовали россияне в первых числах марта 2022 года, когда я возвращался домой. Меня допрашивали несколько дней, пытались узнать информацию о нахождении украинских войск.

После допросов мы выходили в большом страхе, нас обливали горючим, угрожали поджечь, стреляли возле нас из автоматов. Я не знаю, сколько нас было точно, у меня были завязаны глаза. По голосам людей нас было около 20 таких же гражданских, как и я. Нас просто держали лежа на земле и прилетавшие по российским позициям бомбы взрывались рядом. Нам повезло, и никто не был ранен.

Нас посадили на вертолет, потом посадили на самолет и мы оказались в Курской области. С аэродрома перевезли в палаточный лагерь, где находились более сотни людей – гражданских и военных вместе. Мы там пробыли несколько дней, после чего нас перебросили в Курское СИЗО №1.

Самое страшное событие – это "прием", когда охрана выстраивается в ряд, мы бежим по одному и нас бьют шокерами, дубинками и не дай бог где-то упасть, надо обязательно добежать до конца. На улице издевательства продолжались несколько часов, после чего мы попали в свою камеру и в первый день нас оставили в покое. Эта пытка продолжалась каждый день, нас выводили из камеры, избивали, унижали. Когда нас вели в душ, нас били по дороге. Этот душ нельзя назвать полноценным душем, поскольку была холодная вода и всего две минуты на это.

Нас периодически забирали по одному из камеры, водили на допросы, брали анализ ДНК, конечно, без нашего согласия . В камере нужно было стоять целый день, у людей опухали ноги, трескалась кожа, шла кровь.

. В камере нужно было стоять целый день, у людей опухали ноги, трескалась кожа, шла кровь. Окна заколочены, дневного света ты не видишь, постоянно живешь под лампочками. А что касается еды, то, возможно, они дают и разную, но очень мало. Порция очень маленькая, нормальный человек не наестся этой порцией, даже не тратя активные калории. Условия совершенно отличаются от тех, в которых находятся российские пленные.

Около месяца мы находились в Курске, а затем часть пленных перевели в Тульскую область. Туда перевезли и пленных из Белгородской области. Там опять же была "приемка" от охраны, где нас избивали, но после этого нас не трогали 3 – 4 дня. Впоследствии все началось снова. В моей камере находились 14 человек, а в соседней – около 20, все были гражданскими.

У меня два сына – 2010 и 2015 года рождения. Старшему сыну жена смогла рассказать, что со мной случилось, а младшему сказала, что я в командировке и не имею возможности приехать. На праздники жена покупала младшему сыну подарки и как будто присылала их по почте от меня. У меня пожилые родители, поэтому в плену я очень боялся, что если я пробуду там очень долго, то не смогу больше их увидеть.

Была ли у вас возможность сообщить о своем состоянии близким?

К нам зашли охранники, раздали нам листы и сказали написать, что нам дают есть и пить, позволяют ходить в душ, что с нами все хорошо. Что касается Красного Креста и других организаций, то за 340 дней пребывания в плену я никого не видел ни разу.

Если бы хоть иногда к нам приезжала какая-то организация, то у россиян не было бы возможности постоянно нас бить. Это неприемлемо, если бы их кто-нибудь увидел.

Сообщить родным получилось, только передав информацию через людей, находившихся вместе в камере. Все знали адреса и фамилии друг друга, мы договаривались, что если кто-нибудь первый выйдет, то расскажет всем семьям. В марте ребят обменивали, еще с Курска.

И они связались с моей семьей, потом еще кого-то поменяли, и также передавали информацию обо мне семье. То есть это все происходило через людей. Нам не позволяли связаться с семьей. Я вижу, что российские пленные постоянно звонят по телефону своим семьям, а мы вообще не знали, живы ли наши родные, под оккупацией ли наши территории. У нас полностью отсутствовала информация.

Сообщали ли вам о том, что происходит в Украине?

До октября 2022 мы вообще не знали, что происходит в Украине. Затем нам на время начали включать пропагандистов, типа Соловьева. Мы из этих новостей уже узнали, что некоторые из наших территорий уже деоккупированы, взорван Крымский мост, происходили так называемые референдумы на оккупированных территориях. Но нам небольшой период времени включали эти новости – где-то три недели.

"В одиночку нас не слышат": о создании "Гражданские в плену", и количество гражданских заложников

Юлия, вы соосновательница ОО "Гражданские в плену", расскажите, пожалуйста, когда вы основали организацию и чем занимаетесь?

Юлия Хрипун: Сначала, когда наши родные попали в плен, вообще никакой информации о пленных было, и я считаю, это мое личное мнение, что в первое время было труднее самим пленным. Это было начало полномасштабной войны, и Россия не понимала, что может быть наказание.

Люди, пытавшие военных и гражданских заложников, рассчитывали на "Киев за три дня". Поэтому тем, кто сразу попал в плен, перепадало больше всего. Россияне ощущали безнаказанность, что смогут все решить.

Организаций, которые занимались бы гражданскими, не было вообще. Мы решили сделать ОО "Гражданские в плену". Официально я с коллегами учредили организацию в декабре 2022 года. Поскольку до этого у нас не было опыта, мы занялись этим, потому что у всех членов есть общая беда. Пока это объединение родственников, чтобы мы понимали, как действовать. Все, что знали – в одиночку нас не слышат. Когда мы ходили к представителям власти или пытались освещать через журналистов конкретные истории точечно – это не работает.



Украинцы напомнили международному сообществу, почему не стоит забывать о гражданских в плену / фото предоставлено 24 Каналу

Мы решили объединиться, сейчас штурмуем Офис омбудсмена и все, что есть на территории Украины. Также мы общаемся с международными журналистами, просим о поддержке. Но в целом все действия направлены на украинские власти. Мы понимаем, что для того чтобы что-то они делали, их нужно подталкивать к этому и они сами это говорят.

Во время военного положения был создан координационный штаб по вопросам обращения по военнопленным и там расписаны его возможности. В настоящее время было предложено создать рабочую группу по делам гражданских заложников. Эта группа была анонсирована в декабре 2022 года, но ее создают уже полгода, фактически она еще не работает. Мы хотим видеть, что работа ведется, потому что эти полтора года мы слышали только слова, что мы работаем, но не было результатов.

Когда мы ходили на личные встречи в координационный штаб и в Офис омбудсмена, разговор базировался на том, что они работают. Их единственный тезис – это Женевские конвенции. Конечно, риторика родных перешла в другое русло, сейчас они не просят, а требуют.

Как найти нашу компанию? У нас есть чат в телеграме, он закрытый. Можно написать нам в инстаграме, есть почта и фейсбук, и мы добавим в чат, где можно задать вопрос.

Мы также сотрудничали с украинским "Красным Крестом". Они предоставляли психологов, давали выплаты, это была разовая выплата, мы всем заполнили заявления. Сейчас у нас около 300 человек. Мы собираем отдельный список, на каждую встречу мы носим этот список. Также мы общаемся с освобожденными из плена. Мы ездим в Санжары. Когда они находятся на реабилитации, мы показываем фото людей, которые у нас есть, список. Если кто видел, то передаем родственникам, что хотя бы жив, передаем в Офис уполномоченного, чтобы изменили статус человека с без вести пропавшего на пленного.

Василий Хилюк: Наши из Киевской области, Дымерской общины объединились, родители, родственники пленных. Была акция "Свободу гражданским заложникам". Мы ходили пешком из Дымера, дошли до Вышгородского районного центра. Там у нас был митинг, к нам вышли, передали петицию, и на этом все закончилось. Мы скандировали по селам, Вышгороду, но никто нас не слышит. Потом Дымерская община выступала в парке Шевченко, но я туда не поехал.

Юлия, как соосновательница "Гражданские в плену", можете ли назвать приблизительное количество гражданских, остающихся в российском плену?

Юлия Хрипун: 22 тысячи – это слова омбудсмена, но это немного не та история. Их действительно тысячи, но омбудсмен, возможно, хочет показать массовость этой проблемы столь большой цифрой. В эти 20 тысяч омбудсмен включает и депортированных на территорию России и Беларуси.

Это не заложники, сидящие в плену. Именно подтвержденных гражданских, но это не официальная информация, их около тысячи. Но до омбудсмена не доходят заявления людей с оккупированных территорий, там тоже забирают в плен и там нет возможности об этом сообщить.

Что вы можете посоветовать близким остающихся в российском плену? Как не терять веру?

Василий Хилюк: Я и сам не знаю, как ее не терять, что же я буду советовать. Мне нужно, чтобы мне самому посоветовали.

Юлия Хрипун: Это точно. Даже когда нужно выступить на митинге или перед международным сообществом, ты будто пытаешься держаться. Когда общаешься с людьми и видишь, что у них уже падают руки, и тебе нужно что-то им сказать, чтобы их поддержать, а у тебя самого неоткуда еще брать эту энергию.

Здесь правду Василий говорит, что кто бы нам посоветовал. Это очень тяжело из-за неизвестности – ты не знаешь где, что, как и главное когда это закончится? О близких беспокоишься, потому что мы хоть и спим и едим, а кроме того, что их пытают, они находятся в информационном вакууме.