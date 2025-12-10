Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.

Какие результаты операции СБУ?

Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Как сообщают источники, судно шло максимальным ходом с выключенным транспондером.

Отмечается, что это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения.

На опубликованном видео также можно увидеть мощные взрывы в районе кормы: по предварительной информации, судно выведено из строя.

Морские дроны нанесли удар по нефтяному танкеру: смотрите видео

Как сообщают наши источники, примерная стоимость такого танкера составляет 30 миллионов долларов, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на 60 миллионов.

Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (то есть с выключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции уже ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.

СБУ продолжает активные меры для снижения поступлений нефтедолларов в бюджет России. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал кремлю обходить международные санкции,

– добавил собеседник издания в СБУ.

