Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собственные источники в СБУ.
Какие результаты операции СБУ?
Судно под флагом Коморских Островов двигалось в исключительной экономической зоне Украины в направлении портового терминала "Новороссийск". Как сообщают источники, судно шло максимальным ходом с выключенным транспондером.
Отмечается, что это была совместная операция 13-го Главного управления военной контрразведки СБУ и ВМС Украины. В результате атаки танкер получил критические повреждения.
На опубликованном видео также можно увидеть мощные взрывы в районе кормы: по предварительной информации, судно выведено из строя.
Морские дроны нанесли удар по нефтяному танкеру: смотрите видео
Как сообщают наши источники, примерная стоимость такого танкера составляет 30 миллионов долларов, а за 1 рейс он перевозил нефтепродуктов ориентировочно на 60 миллионов.
Из-за транспортировки российского сырья и судоходства с высокой степенью риска (то есть с выключенной системой идентификации) против судна Dashan ранее свои санкции уже ввели ЕС, Великобритания, Канада, Австралия и Швейцария.
СБУ продолжает активные меры для снижения поступлений нефтедолларов в бюджет России. За последние две недели это уже третий выведенный из строя танкер "теневого флота", который помогал кремлю обходить международные санкции,
– добавил собеседник издания в СБУ.
СБУ наносит удары врагу: последние новости
29 ноября морские дроны СБУ Sea Baby поразили в Черном море два подсанкционных нефтетанкера Kairos и Virat, также принадлежащих к "теневому флоту" России. После попаданий оба танкера получили критические повреждения и фактически выведены из эксплуатации.
По данным СБУ, во время атаки подсанкционные суда шли пустыми, ведь направлялись на загрузку в порт Новороссийск.
В Новороссийске СБУ недавно также уничтожила 4 пусковые установки комплекса С-400 "Триумф" и 2 радара. Они располагались на территории воинской части Кубанского краснознаменного полка.