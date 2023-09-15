️Україна продовжує повертати тіла загиблих захисників із Росії. Цього разу вдалося доправити додому тіла 51 загиблого бійця.
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Україна продовжує пошуки
️Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.
Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців,
– мовиться в повідомленні.
Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність.
Зокрема, попередній обмін відбувся 4 серпня. Тоді вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мовиться про 44 особи, які загинули на фронті, захищаючи Батьківщину.
Повернення загиблих в Україну: останні новини
- У Мінреінтеграції 14 липня повідомили, що їм вдалося повернути тіла 62 полеглих українських бійців. З них 4 – померли у ворожому полоні. Це сталося внаслідок поранення, хвороби та неналежного медичного догляду. Тіла наших захисників після ідентифікації будуть передані їхнім рідним для гідного поховання.
- За кілька днів до цього нашій державі вдалося повернути тіла 19 українців, які загинули у російському полоні. Ще чотири тіла повинні прибути незабаром.
- Також Україні вдалось повернути тіла захисників, які загинули в Оленівці. Цей теракт стався ще у 2022 році.