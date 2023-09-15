️Україна продовжує повертати тіла загиблих захисників із Росії. Цього разу вдалося доправити додому тіла 51 загиблого бійця.

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Україна продовжує пошуки

️Передача тіл відбулася завдяки спільній роботі Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, Управління цивільно-військового співробітництва Генштабу ЗСУ та Управління з питань осіб, зниклих безвісти за особливих обставин МВС.

Загалом за два роки роботи вдалося репатріювати тіла 1832 українських оборонців,

– мовиться в повідомленні.

Україна продовжуватиме пошуки та повернення тіл усіх наших героїв, які віддали свої життя у боях за незалежність.

Зокрема, попередній обмін відбувся 4 серпня. Тоді вдалося повернути тіла полеглих захисників. Мовиться про 44 особи, які загинули на фронті, захищаючи Батьківщину.

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