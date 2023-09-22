Про це у коментарі 24 Каналу розповів представник ГУР. Андрій Юсов зауважив, що такий обмін – складний процес.
До речі Розвідка анонсувала добрі новини щодо обмінів українських полонених: чого чекати родинам
"Ведеться відповідна робота"
Варто розуміти, що обмін "всіх на всіх" передбачає тривалу підготовку. Ба більше, для нього має бути чимало передумов. Зокрема, Україні потрібна сильна позиція, а її гарантом є обмінний фонд. Чим більший фонд, тим більше шансів на проведення великих обмінів. Окрім того, є чимало інших складових.
Нещодавно начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що наша держава готова до подолання всіх труднощів, які можуть виникнути в питанні обміну "всіх на всіх". Андрій Юсов зазначив, що Україна вже працює над таким обміном. Однак, з урахуванням складності цього процесу, паралельно триває робота над меншими.
Це абсолютно конкретна річ (обмін "всіх на всіх" – 24 Канал). Це – завдання, для виконання якого ведеться відповідна робота. Паралельно є розуміння, що це – дуже складний проєкт. Разом із підготовкою "всіх на всіх" готуються менші кейси,
– підкреслив представник ГУР.
Це цікаво Як поповнюється фонд обміну полонених: у ГУР розповіли про 2 шляхи
Обмін "всіх на всіх" уже обговорюють з Росією
- Раніше Буданов зазначав, що обмін полоненими "всіх на всіх" вже обговорюється з ворогом.
- За його словами, Україна максимально близька до того, щоб найближчим часом Росія пішла на зустріч щодо обміну.
- "Просто треба знайти правильні шляхи урегулювання цього моменту", – підкреслив начальник ГУР.