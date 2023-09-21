Представник ГУР МО Андрій Юсов заявив, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну наша держава провела 48 обмінів полоненими та завдяки цьому повернула додому майже 2 600 воїнів. Про це інформує 24 Канал.

До теми Ми повернулися з полону, щоб боротися за тих, хто досі там

Як Україна повертає своїх людей

Юсов назвав обмін полоненими, що стався 21 вересня 2022 року, однією з наймасштабніших операцій. Тоді Україна повернула частину азовців з ворожого полону. Загалом вдалося повернути 215 бійців.

До слова, в той день Україна обміняла державного зрадника та кума Владіміра Путіна Віктора Медведчука щонайменше на 200 своїх захисників.

За словами розвідника, нашій державі вдалося повернути кожного 5-го захисника "Азовсталі". Однак більшість з них все ще перебувають в російському полоні. Тож потрібно зробити чимало роботи для повернення всіх воїнів додому. Досвід при кожному обміні враховується при плануванні наступних операцій з повернення наших людей.

Кожен обмін – це окрема операція і набутий досвід. І в контексті збору інформації, і в контексті переговорного процесу. Кожного разу цей досвід враховується, щоб обміни були більш результативними. Це постійна робота переговорної групи, всіх ланок Координаційного штабу із питань поводження із військовополоненими. Кожен такий досвід корисний і допомагає в подальшій роботі,

– наголосив Юсов.

Фонд обміну безпосередньо впливає на ці операції. Чим він більший, тим сильніші позиції має Україна у перемовинах та тим вищі шанси на проведення великих обмінів. Цей фонд поповнюється за допомогою ЗСУ, що під час наступу беруть у полон російських окупантів, та платформи "Хочу жить".

Як пояснив Юсов, наші захисники щодня беруть у полон кілька десятків загарбників. А до платформи "Хочу жить" раніше надїодило від 70 до 100 повідомлень від росіян. Після того, як наші розвідники провели спецоперацію "Синиця" та виманили на територію України російського пілота разом з гелікоптером, кількість таких звернень на гарячій лінії зросла до 170 на день.

Представник ГУР МО також повідомив, що Україна працює над обміном у форматі "всіх на всіх" та паралельно веде роботу над меншими обмінами. За його словами, це дуже складний проєкт.

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